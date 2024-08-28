Эти категории мужчин и женщин могут пройти ВВК в сентябре: кого это касается

"Телеграф" рассказал, какие документы нужно иметь для повторной комиссии МСЭК

С 1 июня начался отсчет 9 месяцев, в течение которых военнообязанные украинцы, имеющие статус "ограниченно подходящий", должны пройти перекомиссию. Им будут посылать повестки, однако можно прийти в ТЦК и по собственному желанию в сентябре, чтобы потом не возникло проблем.

Телеграф расскажет о ВВК для ограниченно пригодных и кому нужно пройти перекомиссию.

Следует отметить, что 9 месяцев проходят 4 февраля 2025 года. Кроме пригодности и непригодности, определяются категории, нуждающиеся в лечении, а также те, кто может служить в медицинских подразделениях, логистике, охране, ТЦК и СП, учебных заведениях, обеспечении и т.д.

Также мужчины мобилизационного возраста (от 25 до 55 лет), которым установили 2 и 3 группы инвалидности после начала полномасштабного вторжения, также должны пройти повторную комиссию. Им также уводят на это 9 месяцев.

Согласно новому закону о мобилизации, мужчины с инвалидностью 2 и 3 группы в возрасте от 25 до 55 лет должны пройти перекомиссию МСЭК, если инвалидность была установлена после 24 февраля 2022 года. На это им дается 9 месяцев. Отметим, что инвалидность не делает человека автоматически непригодным для службы.

Какие документы нужны для прохождения МСЭК

- паспорт гражданина Украины (если паспорт гражданина Украины в форме ID карты — дополнительно требуется выписка из реестра территориального общества);

- идентификационный код;

- для мужчин от 18 до 60 лет военный билет (временное удостоверение военнообязанного), удостоверение о приписке к призывному участку или справка ТЦК и СП о пребывании на военном учете;

- для людей, которых лишали личной свободы в результате войны или интернировали в нейтральных государствах – справка о пребывании в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Прохождение медико-социальной экспертизы не зависит от места жительства. Военнообязанный может получить направление на медико-социальную экспертизу экстерриториально, обратившись в любое здравоохранение (по месту прохождения лечения или семейному врачу), где ему подготовят необходимые документы.

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