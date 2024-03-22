"Обмежено придатних" більше не буде: Рада внесла зміни до закону, що це означає

Такі люди мають знову пройти медкомісію

Народні депутати не стали чекати на прийняття нового законопроекту про мобілізацію і виключили поняття "обмежено придатний" з закону про військовий обов’язок та військову службу. Військовозобов’язані чоловіки, які мають статус обмежено придатних, зобов’язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) протягом 9 місяців.

У четвер, 21 березня, нардепи підтримали у другому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". Роз’яснення нововведень надала "Судово-юридична газета".

Що зміниться:

чоловіки, які раніше отримали висновок щодо обмеженої придатності, зобов’язані протягом 9 місяців пройти повторну медкомісію;

районні та міські військкомати позбавляються можливості брати на військовий облік громадян, які обмежено придатні у воєнний час;

приписна комісія не виноситиме висновку "обмежено придатний у воєнний час" у рішенні про встановлення на військовий облік;

медкомісія, яку за станом здоров’я проходять офіцери та інші військовослужбовці (мобілізовані, контрактники, резервісти), не зможе вказати категорію "обмежено придатний у воєнний час" у своєму висновку.

Поняття "обмеженої придатності" буде виключено з тексту закону ще в ряді випадків. Воно більше не буде підставою для припинення контракту та звільнення з військової служби.

"Ті люди, які отримували висновок ВВК як "обмежено придатні", відтепер пройдуть переогляд, і буде визначено їхню придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не видаватиме такого висновку", — пояснила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі телемарафону.

Вона додала, що нововведення має "полегшити життя десяткам тисяч людей". За словами заступника міністра, військові та їхні рідні просили Міноборони та інші органи влади "врегулювати це питання".

Раніше Телеграф публікував повний список тих, хто має право на відстрочку від мобілізації. Є кілька категорій таких громадян.