Старше мужа на 5 лет и уже была замужем: как выглядит жена Гройсмана и что о ней известно (фото)

Пара вместе уже много лет и родила в браке двоих детей

Бывший мэр Винницы и экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман — публичная и известная личность в украинской политике. А вот его жена Елена не такая публичная, хоть и появлялась в светской хронике во времена премьерства мужа.

"Телеграф" уже рассказывал о том, как сейчас выглядит похудевший Владимир Гройсман, а теперь делится, как выглядит его жена. Как оказалось, Елена Гройсман на 5 лет старше мужа и уже была в разводе, когда они встретились.

Жена Гройсмана — что о ней известно

Владимир Гройсман познакомился с будущей женой Еленой в 1995 году, их свела общая знакомая. Сначала они просто дружили, а потом он предложил снять квартиру и жить вместе. До встречи с Гройсманом, старшая на пять лет Елена уже побывала замужем и имела дочь Юлию. Однако это не остановило будущего премьера, который на тот момент уже работал коммерческим директором предприятия своего отца "Юность" в Виннице.

Пара поженилась в 1997 году, когда Гройсману было 19 лет, а его избраннице 24 года. В семье родилось 2 детей — дочь Кристина и сын Давид, также они вместе воспитывались дочь Елены Юлию. Отметим, что сейчас Владимиру Гройсману 46 лет, а его жене Елене — 51 год.

Скандалы вокруг Елены Гройсман

В 2018 году Елена Гройсман стала героиней скандальных публикаций в сети. Все из-за расследования, которое начала СБУ по факту неуплаты 600 тыс. гривен при растаможивании женой Гройсмана внедорожника Mercedes в 2017 году. Дело расследовалось с октября 2018 года и было закрыто 22 декабря. Сам Гройсман, который на время был премьер-министром, называл это расследование политически заангажированным, якобы ему таким образом через жену мстили за принципиальные решения по борьбе с контрабандой.

Еще раз Елена Гройсман становилась объектом внимания прессы, когда ее фирма ООО "Магигранд" купила у премьер-министра недвижимое имущество на 8 миллионов гривен. Об это стало известно из декларации госчиновника за 2017 год.

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