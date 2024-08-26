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Сильно схуд і змінив імідж: як зараз виглядає Гройсман та чим він займається під час війни (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Володимир Гройсман сильно змінився за останні роки, його просто не впізнати Новина оновлена 26 серпня 2024, 19:28
Володимир Гройсман сильно змінився за останні роки, його просто не впізнати. Фото Телеграф, Getty Images

Екс-прем’єр-міністр сильно змінився за останні роки

Володимир Гройсман – колишній прем’єр-міністр України родом із Вінничини. Він свого часу був помітною фігурою в українському політикумі, а після відставки уряду 2019 року залишив свою посаду. Після початку повномасштабної війни Володимир Гройсман на якийсь час зник із публічного простору, подейкували навіть, що він виїхав з України. Однак тепер повернувся і намагається повернути свій вплив, хоча б на Вінниччині.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, чим він займається та як тепер виглядає.

Гройсман
Володимир Гройсман тоді й зараз. Фото: Getty Images

Володимир Гройсман — що про нього відомо під час війни

Володимир Гройсман, якому зараз 46 років, розпочинав свою політичну кар’єру у Вінниці. Він був мером обласного центру в період із 2006 по 2014 рік. З 2016 по 2019 роки Гройсман був прем’єр-міністром України. Після відставки його уряду у 2019 році експрем’єр вирішив йти на вибори до Парламенту та створив свою партію "Українська стратегія Гройсмана", яку і очолив. Проте, за результатами виборів політик та його партія не потрапили до Верховної Ради за президентства Зеленського.

Українська стратегія Гройсмана

Після фіаско на виборах Гройсман зник із інформаційного простору української політики. А потім почалася повномасштабна війна, і навіть подейкували, що він залишив Україну.

Проте зараз Володимир Гройсман в Україні. У березні 2022 року стало відомо, що політик очолив Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб, створений за ініціативою нинішнього мера Вінниці Сергія Моргунова та голови обласної ради Вінниці В’ячеслава Соколового. На своїх сторінках у соцмережах Володимир Гройсман активно висвітлює діяльність цього гуманітарного штабу та його допомогу військовим та цивільним.

Новий імідж Гройсмана — що змінилося

Українці звикли бачити прем’єра Гройсмана огрядним, у строгих дорогих костюмах із білими сорочками та краватками. Однак після відставки Володимир Борисович, мабуть, вирішив змінити імідж, і тепер він виглядає зовсім інакше. Так, на свіжих фото в соцмережах політик позує помітно схудлим і з густою сивою бородою.

Володимир Гройсман
Володимир Гройсман. Фото: Getty Images

При цьому змінилися й уподобання у вбраннях — Гройсмана можна побачити в завужених штанях, джинсах, вітровках, пуловерах і в не надто строгих сорочках. Те саме стосується й взуття — тепер колишній прем’єр частіше з’являється у зручних кросівках, ніж у офісних черевиках та туфлях.

Гройсман фото
Фото: Getty Images
Гройсман
Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає старший син Віктора Ющенка та де він зараз. Він був одружений з Єфросиніною і фігурував у гучних скандалах.

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#Прем'єр-міністр #Імідж #Володимир Гройсман