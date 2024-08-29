Українці можуть піти на Калінінград: експерт назвав дві речі, які треба вирішити

Прорвати кордон Росії з Польщі буде складніше

Створення українського легіону, який тренуватимуть польські інструктори, викликає багато запитань. Зокрема, чи дійсно він може піти на Калінінград та прорвати кордон РФ ще й з територій Польщі.

Відповідь на це "Телеграфу" давав експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара у матеріалі: "У росіян буде боліти голова: де завдасть удару Український легіон".

Зауважимо, що український легіон — це військовий підрозділ з українських біженців, яких навчатимуть польські інструктори.

За словами Хари, бійцям прорвати кордон Росії з Польщі буде складніше, аніж з території України. Перша складна річ — це те, що таку "акцію" треба буде узгодити політично.

"Адже зрозуміло, що політичні питання виникнуть. Наприклад, є резолюція 3314 від 1974 року (резолюція Генасамблеї ООН про визначення агресії. — Ред.) і там надання третьою країною території для здійснення нападу вважається агресією. Власне, хоч і Білорусь не нападала безпосередньо на Україну, але вона є країною-агресором", — пояснює Хара.

Другий момент — як відреагують союзники на такий український військовий креатив. Проте сучасні події на Курщині показали, що партнери не виступають сильно проти бойових дій на "одвічних" територіях РФ.

"Найголовніше – реакція наших партнерів на цю операцію. В Курську, спостерігаючи накопичення українських сил та засобів, росіяни нічого не зробили, бо були впевнені, що нам не дозволять це зробити наші міжнародні партнери. Але це сталося", — зазначає експерт.

При цьому партнери не виказали категоричних засуджень, що Україна не має права на операцію на Курщині. За словами Хари, навпаки, Україна має право на самозахист і партнери це розуміють. Водночас вся російська територія, включаючи Калінінград, а також російські сили в інших країнах, наприклад, в Африці, чи відкритому морі – є легітимними цілями України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Польща допомагає Україні повернути військовозобов’язаних додому.