Процес запущений, але йде повільно: Польща допомагає Україні повернути військовозобов’язаних додому

У Зеленського наголосили, що частина українських чоловіків вже ухвалила рішення повернутися

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував домовленості щодо повернення українських чоловіків між Україною та Польщею. За його словами, країна-союзниця вже розпочала рекрутинговий проєкт.

Про це він розповів в інтерв’ю "Новини.LIVE". Михайло Подоляк зазначив, що повернення українських військовозобов’язаних чоловіків відбувається виключно на добровільній основі.

"Ми не можемо робити цього примусово, і президент це підкреслив. Законодавство інших країн чітке — якщо людина попросила притулок або якось інакше легалізована на території іншої країни, ніхто не може змусити її", — сказав радник голови ОП.

Він додав, що українці вже почали повертатися через рекрутингові центри в Польщі, але процес поки що йде повільно і "має набрати обертів". Також це дає можливість легалізуватись у країні, оскільки багато українців виїхали незаконно, особливо на початку повномасштабної війни.

"Сьогодні є зміна законодавства в Україні щодо мобілізації і, безумовно, багатьом потрібно легалізуватися. Тому що багато хто думає про свою сім’ю і своє майбутнє. Багатьом страшно, але дехто цей страх перемагає", — підкреслив Михайло Подоляк.

Також "Телеграф" розповідав про те, що раніше у Польщі заявили про готовність допомогти Україні повернути військовозобов’язаних чоловіків додому. Але наголосили, що зробити примусово вони цього не зможуть.