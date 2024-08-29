Украинцы могут пойти на Калининград: эксперт назвал две вещи, которые нужно решить

Прорвать границу России с Польши будет сложнее

Создание украинского легиона, который будут тренировать польские инструкторы, вызывает множество вопросов. В частности, действительно ли он может пойти на Калининград и прорвать границу РФ еще с территории Польши.

Ответ на это "Телеграфу" давал эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара в материале: "У россиян будет болеть голова: где нанесет удар Украинский легион".

Отметим, что украинский легион — это военное подразделение украинских беженцев, которых будут обучать польские инструкторы.

По словам Хары, бойцам прорвать границу России из Польши будет сложнее, чем с территории Украины. Первая сложная вещь – это то, что такую ​​"акцию" нужно будет согласовать политически.

"Ведь понятно, что политические вопросы возникнут. Например, есть резолюция 3314 от 1974 года (резолюция Генассамблеи ООН об определении агрессии. — Ред.) и там предоставление третьей страной территории для совершения нападения считается агрессией. Собственно, хоть и Беларусь не нападала непосредственно на Украина, но она является страной-агрессором", — объясняет Хара.

Второй момент, как отреагируют союзники на такой украинский военный креатив. Однако современные события на Курщине и показали, что партнеры не выступают сильно против боевых действий на "вечных" территориях РФ.

"Самое главное – реакция наших партнеров на эту операцию. В Курске, наблюдая накопление украинских сил и средств, россияне ничего не сделали, потому что были уверены, что нам не разрешат это сделать наши международные партнеры. Но это произошло", — отмечает эксперт.

При этом партнеры не высказали категорических осуждений, что Украина не имеет права на операцию на Курщине. По словам Хары, напротив, Украина имеет право на самозащиту и партнеры это понимают. В то же время, вся российская территория, включая Калининград, а также российские силы в других странах, например, в Африке или открытом море – являются легитимными целями Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Польша помогает Украине вернуть военнообязанных домой.