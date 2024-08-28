Глава Міноборони Польщі висловився про збивання російських ракет над Україною: пояснив відмову Зеленському

Польща, як країна НАТО, не може ухвалити це рішення індивідуально

У ході російської атаки на Україну 26 серпня, на територію Польщі залетів "невідомий об’єкт", а раніше ця країна не стала збивати російську ракету. Голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш прокоментував можливість того, що Польща збиватиме російські ракети та безпілотники над територією західних областей України.

В інтерв’ю PAP він сказав, що жодна країна НАТО не може приймати такі рішення одноосібно. А в країнах Альянсу до такої можливості ставляться з великим скептицизмом.

"І жодна країна не прийматиме подібні рішення в індивідуальному порядку. Я не бачив у НАТО прихильників ухвалення такого рішення", — зазначив він.

Глава Міноборони Польщі зазначив, що розуміє заклики президента України Володимира Зеленського до того, щоб Польща збивала ракети та дрони, що летять у її бік, над територією України, оскільки це "його роль". Однак Польща, за його словами, має дбати про власні інтереси.

"Я не здивований, що президент Зеленський до цього закликатиме, тому що це його роль. Але наша роль — ухвалювати рішення на користь польської держави. І це те, що ми робимо сьогодні", — заявив Владислав Косиняк-Камиш.

Нагадаємо, 8 липня Україна та Польща підписали угоду про безпеку. Вона, серед іншого, передбачає розробку механізму збиття Польщею російських ракет і дронів у повітряному просторі нашої держави. Однак міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що поки це лише ідея.

Незабаром голова Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг поставив крапку в цьому питанні. Він заявив, що Польща не збиватиме ракети над Україною, щоб НАТО не стало "частиною конфлікту".

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський запропонував створити нову коаліцію з союзниками, щоб країни НАТО, які є сусідами з Україною, збивали російські ракети, які летять у їхній бік. Однак він зазначив, що партнери завжди бояться нової ескалації, а тому таке рішення буде дуже складним.