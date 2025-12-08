Киянам приготуватися: коли у столиці очікувати снігу

Українська зима цьогоріч буде теплою, у європейському стилі

Київ розпочинає зимовий сезон із нетипово м’якою погодою. Метеорологи прогнозують небагато холодних днів, а опади частіше проявлятимуться у вигляді дощу або мокрого снігу. За кліматичною статистикою, найвищу ймовірність снігу у місті традиційно спостерігають у грудні, а також у січні, лютому та на початку весни — у березні, коли ще утримуються морози.

"Телеграф" повідомляє про можливі дати першого снігу в Києві. За даними метеорологічної служби Meteofor, найбільша ймовірність побачити сніг та його накопичення припадає на вихідні 20-21 грудня.

Коли очікувати сніг

Прогноз погоди в Києві. Фото: Meteofor.com

9 грудня та 10 грудня очікуються опади у вигляді дощу з мокрим снігом, оскільки температура повітря триматиметься на рівні 0.

12 грудня знову можливий мокрий сніг або дощ при температурі +8.

Вже 20 грудня прогноз показує значні опади при температурі лише +1. Ймовірно, це буде мокрий сніг або сніг з дощем, але вже при близько-нульовій температурі, що підвищує шанси на тимчасовий сніговий покрив.

Дані про прогноз середньої температури та опадів на зиму. Фото wisemeteo.com

У 2025 році зима в Києві буде теплішою за звичайне, із меншою кількістю снігових днів. Повідомляє Wisemeteo.

Поки що прогноз передбачає лише поодинокі опади, і справжня "зима зі снігом і морозом" може затриматись або залишитися нетривалою. Тому мешканцям і гостям міста варто очікувати помірно холодних днів із переважно теплими періодами. Такий характер зими у Києві стає дедалі звичнішим останніми роками.

