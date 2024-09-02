ЗСУ отримає на озброєння новий вітчизняний БТР: що про нього відомо (фото)

Новий БТР може вироблятися у шести варіаціях

Українська армія отримає новий вітчизняний БТР. Міноборони вже його кодифікувало та допустило до постачання.

Про це повідомляє сайт Міноборони України. Йдеться про бронетранспортера "Хорунжий", який є глибокою модифікацією БТР-60.

Базовий БТР 60

Зовнішній вигляд Хорунжого кардинально відрізняється від свого попередника. Це пояснюється тим, що новинка має інше компонування кузова, яке покращило ергономіку та зручність десантування. Тепер воно здійснюється із кормової частини БТРу.

Сам корпус новинки виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси. Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів. Конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігає десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

БТР також отримав і нову "начинку". У ньому встановлена ​​сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціювання та автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні.

""Хорунжий" значно потужніший за БТР-60, адже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів", — пояснили в Міноборони.

З озброєння новий український бронетранспортер має бойовий модуль з кулеметом калібру 14.5 мм або гарматою калібром 30х113 мм.

БТР "Хорунжий" може вироблятися у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини.

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