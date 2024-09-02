ВСУ получит на вооружение новый отечественный БТР: что о нем известно (фото)

Новый БТР может производиться в шести вариациях

Украинская армия получит на вооружение новый отечественный БТР. Минобороны уже его кодифицировало и допустило к поставкам.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины. Речь идет о бронетранспортере "Хорунжий", который является глубокой модификацией БТР-60.

Базовый БТР 60

Внешний вид "Хорунжего" кардинально отличается от своего предшественника. Это объясняется тем, что новинка имеет другую компоновку кузова, которая улучшила эргономику и удобство десантирования. Теперь оно осуществляется из кормовой части БТРа.

Сам корпус новинки изготовлен из финской высококачественной стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. В добавок он защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрел крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров. Конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений предохраняет десант от последствий взрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила.

БТР также получил и новую "начинку". В нем установлена ​​современная электроника, камеры видеообзора, система кондиционирования и автономный генератор, позволяющий бронемашине функционировать при выключенном двигателе.

"Хорунжий" значительно мощнее БТР-60, ведь вместо двух 90-сильных бензиновых двигателей в передней части корпуса нового украинского БТР установлен дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил. Он разгоняет боевую машину до скорости более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более полутысячи километров", — объяснили в Минобороны.

Из вооружения новый украинский бронетранспортер имеет боевой модуль с пулеметом калибра 14.5 мм или пушкой калибром 30х113 мм.

БТР "Хорунжий" может производиться в шести вариациях: линейный бронетранспортер, транспортировщик личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машина.

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