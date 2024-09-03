Є два варіанти: як чоловіку виїхати за кордон, якщо родич з інвалідністю вже там

Адвокат пояснила нюанси

Через війну, яку Росія веде проти України, в нашій країні триває загальна мобілізація та заборонено виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків з 18 до 60 років. Проте деякі чоловіки мають право на відстрочку та виїзд, зокрема й ті, хто має близького родича з інвалідністю.

Адвокат Дар'я Тарасенко розповіла, чи може такий чоловік виїхати за кордон, якщо його дружина, або дитина, або мати з інвалідністю вже перебувають за кордоном. В цій ситуації є два варіанти.

Перший, простіший — родич повертається в Україну і виїжджає вже разом із чоловіком. Другий — родич в країні перебування звертається до дипломатичного представництва України для постановки на консульський облік, отримує довідку про постановку на консульський облік та передає її чоловіку.

Необхідно зібрати всі документи, які потрібні для перетину кордону, якщо виїзд відбувається разом з особою з інвалідністю чи особою, яка потребує постійного стороннього догляду. До цього пакету документів треба додати довідку про перебування цієї особи на консульському обліку. З цими документами можна перетинати кордон.

Проте, наголосила адвокат, часто, коли хвора особа за кордоном, без неї неможливо зібрати документи для супроводу. Зокрема, коли такою особою з інвалідністю є мати, і син з мамою має різну "прописку".

"Правила перетину кордону дозволяють замість спільної "прописки" пред'являти акт встановлення факту здійснення догляду, але отримати його буде неможливо, якщо мама за кордоном", — зазначила Тарасенко.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може отримати бронь від мобілізації у вересні. Цей список розширився.