Що чекати від мобілізації восени: вручення повісток, штрафи та інше

Штраф можна отримати не лише за неоновлення даних

В Україні продовжили загальну мобілізацію до 9 листопада. Правила військового обліку та перевірка даних військовозобов'язаних і резервістів дещо зміняться.

Що тепер чекати чоловікам від мобілізації розповіли адвокати Роман Сімутін та Катерина Аніщенко в коментарі для ТСН.ua. Вони нагадують, що вже восени уряд України може запустити експериментальний проєкт, який дозволить синхронізувати інформацію військовозобов'язаних автоматично з різних державних реєстрів.

Основна ціль нововведення полягає в створенні єдиної бази даних про військовозобов'язаних шляхом обміну інформацією між державними реєстрами та системою "Оберіг".

"Якщо поєднаються ці реєстри, то дані громадян будуть актуалізовані. У нас в країні цифровізовані відомості щодо 90% громадян. Тобто процес актуалізації може бути недовгим", — вважає Сімутін.

Штрафи за порушення військового обліку

Щодо збільшення кількості штрафів Роман Сімутін зазначає, що ситуація неоднозначна. Він нагадує про недавнє судове рішення, яке скасувало штраф за відсутність даних у реєстрах.

"У статті адмінкодекса зазначено, що не можно накладувати штраф на особу, якщо її дані містяться в реєстрах. Є дуже цікаве рішення суду, яке було винесене десь тиждень тому. Суд скасував постанову про стягнення штрафа та зазначив, що до протоколу повинні були долучені дані про відсутність інформації про дану особу в державних реєстрах. І тільки після цього можно було накладати штраф", — зазначає юрист.

Кому вручатимуть повістки

Також Сімутін припускає, що повістки можуть отримати не лише ті, хто не оновив дані, а й інші категорії військовозобов'язаних.

"Йдеться про тих, чиї паперові справи є в ТЦК, але цих людей немає в реєстрі "Оберіг". Повістки в такому випадку можуть виписувати на прізвища в алфавітному порядку", — розповідає адвокат.

Штрафи та інші покарання за ігнорування повісток

За словами Катерини Аніщенко, найближчим часом очікується посилення відповідальності для військовозобов'язаних, які ігнорують повістки. Зокрема, передбачається введення деяких видів санкцій, таких як штрафи та обмеження права керування транспортними засобами.

"Штрафів може бути більше, оскільки розширено коло осіб, які будуть під "наглядом" ТЦК. Вважаю, що і повістки будуть надсилатись в автоматичному режимі", — зазначає Аніщенко.

Раніше "Телеграф" писав, як тепер ТЦК шукатимуть чоловіків. Якщо людина не стоїть на військовому обліку, інформацію про неї все одно отримають.