Есть два варианта: как мужчине уехать за границу, если родственник с инвалидностью уже там

Адвокат объяснила нюансы

Из-за войны, которую Россия ведет против Украины, в нашей стране продолжается общая мобилизация и запрещен выезд за границу военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет. Однако некоторые мужчины имеют право на отсрочку и выезд, в том числе и те, кто имеет близкого родственника с инвалидностью.

Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, может ли такой мужчина уехать за границу, если его жена, или ребенок, или мать с инвалидностью уже находятся за границей. В этой ситуации есть два варианта.

Первый, более простой — родственник возвращается в Украину и уезжает уже вместе с мужчиной. Второй — родственник в стране пребывания обращается в дипломатическое представительство Украины для постановки на консульский учет, получает справку о постановке на консульский учет и передает ее мужчине.

Необходимо собрать все документы, нужные для пересечения границы, если выезд происходит вместе с лицом с инвалидностью или лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе. К этому пакету документов следует добавить справку о пребывании этого лица на консульском учете. С этими документами можно пересекать границу.

Однако, отметила адвокат, часто, когда больной за границей, без него невозможно собрать документы для сопровождения. В частности, когда таким лицом с инвалидностью является мать, а сын с мамой имеет разную "прописку".

"Правила пересечения границы позволяют вместо общей "прописки" предъявлять акт установления факта осуществления ухода, но получить его будет невозможно, если мама за границей", — отметила Тарасенко.

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