Чи беруть до армії з остеохондрозом: хвороби кісток і суглобів, з якими не мобілізують

Підставою для відстрочки можуть стати хвороби хребта

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян не підлягають призову за станом здоров’я. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.

Хвороби, з якими не беруть до армії, визначено в наказі Міністерства оборони України №262 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України". До цього списку входять захворювання суглобів, кісток і м'язів.

Діагнози, з якими не мобілізують:

інфекційні артропатії зі стійкими і значними змінами (гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);

запальні поліартропатії зі значним порушенням функцій (ревматоїдний артрит, васкуліт і бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра);

системні хвороби сполучної тканини зі значним порушенням функцій (поліартеріїт вузликовий і споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасциїт та інші);

важка форма анкілозивного спондилоартриту;

артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій;

хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожиль зі значними порушеннями функцій;

остеопатії та хондропатії зі значними порушеннями функцій (остеопороз, остеомаляція, сповільнене зрощення перелому, стресові переломи,

фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші);

набуті деформації та дефекти пальців і кінцівок зі значними порушеннями функцій;

двостороння ампутація кінцівок на будь-якому рівні або одностороння ампутаційна культя нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

хвороби хребта зі значними порушеннями функцій (викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків тощо).

Нагадуємо, що є кілька видів травм, із якими не візьмуть на службу. До них входять травми голови та шиї та їх наслідки зі значними порушеннями функцій:

переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи;

травми носа, вуха, губи та порожнини рота;

ушкодження структур слухової системи;

травми ока та орбіти;

травми горла, трахеї, гортані;

внутрішньочерепна травма (струс, контузія, здавлення, наявність стороннього тіла, крововиливи внаслідок травми);

травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від впливу зовнішніх факторів.

Ще одна категорія – це травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів (зі значними порушеннями функцій).

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами серця не мобілізують. Відстрочку також отримують ті, хто переніс інсульт або інфаркт.