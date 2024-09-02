Українці хочуть зменшити мобілізаційний вік: чого вимагають у президента

Звернення вже набрало необхідну кількість голосів

Петиція про зменшення мобілізаційного віку до 50 років набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

5 липня 2024 року Андрій Азаров зареєстрував електронну петицію №22/229766-еп на офіційному сайті президента. В документі він закликає зменшити мобілізаційний вік чоловіків з 60 до 50 років, мотивуючи це тим, що таке рішення може покращити економічний стан в країні.

На момент написання новини петиція вже набрала 25 тисяч 371 голос, перевищивши необхідний поріг у 25 тисяч. Тепер, відповідно до процедури, Зеленський має розглянути це звернення. Після розгляду на офіційному сайті буде опублікована відповідь президента щодо подальших дій з цього питання.

Петиція щодо зниження мобілізаційного віку

Нагадуємо, що призовний вік у воєнний стан згідно із законом про мобілізацію настає з 25 років. Проте в Україні заговорили про зниження мобілізаційного віку.

Це відбудеться тоді, коли військове керівництво країни поставить таке завдання перед народними депутатами. Про це в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

За його словами призовний вік потрібно знижувати поступово.

"Буде запит у військових щодо омолодження призовного віку — і це станеться. Ми ж бачимо, що війна затягується. Але якщо станеться, то, на мою думку, знижувати призовний вік потрібно поступово — спочатку до 23 років, наприклад", — зазначив Горбенко.

Проте Верховна Рада зараз не розглядає питання щодо зниження мобілізаційного віку. Реальних дискусій про зниження питання мобілізаційного віку в парламенті не ведеться й не велося до цього. Про це наголосив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Також "Телеграф" писав, що депутати готуються до розгляду законопроєкту щодо заборони мобілізації осіб віком від 18 до 25 років. Верховна рада має розглянути його вже на початку вересня.