Якщо вдарять сильні морози? Які сценарії відключень в Україні на зиму та яка ситуація з енергосистемою зараз

Чому повернулися відключення та як довго вони триватимуть

Після трьох тижнів стабільного забезпечення населення електроенергією з 19 серпня в Україну повернулися графіки відключення світла. Хоч і менш суворі, ніж раніше. Споживання обмежують лише одній-двом чергам і зазвичай у вечірні години.

Що стоїть за цими змінами та як довго вони триватимуть "Телеграф" запитав у члена парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка.

— Як довго, на вашу думку, триватимуть нинішні відключення електроенергії? Днями ДТЕК обіцяли не вимикати світло по всій Україні, а в той же день попередили про можливі погодинні відключення в Києві. Чи є підстави очікувати стабілізації енергосистеми найближчим часом?

— Я думаю, що найближчими днями суттєвих відключень і не буде. Якщо вони й відбуватимуться, то триватимуть буквально кілька годин. Це стане можливим завдяки роботі наших гідроенергетиків, які зроблять усе для зменшення дефіциту в системі, а також за рахунок аварійної допомоги від наших партнерів.

— Від чого залежить ситуація з відключеннями? Це пов'язано з температурою?

— Споживання, звісно, зростає при підвищенні температури, але ми намагаємось збільшити генерацію. Знову ж таки, гідроенергетики допомагають уникнути відключень. Я вважаю, що завдяки їхній роботі, українці зможуть пройти цей період з мінімальними відключеннями, навіть за умов такої спеки, яка зараз на дворі.

А вже у вересні та жовтні ситуація, ймовірно, мине ще легше.

— Як ви оцінюєте ситуацію щодо електропостачання взимку?

— Якщо не буде нових ракетних атак на енергетичну інфраструктуру, наші енергетики зможуть до зими відновити достатній обсяг генерації. Це дозволить при помірних морозах (наприклад, -2-3 градуси) уникнути тривалих відключень, можливо, з обмеженнями на кілька годин на добу. Якщо ж температура впаде до -10-15 градусів, відключення можуть бути тривалішими.

— Скільки годин на добу можуть тривати відключення електроенергії взимку в найгіршому сценарії?

— Якщо температура на вулиці буде -10 градусів, відключення можуть тривати до 8 годин на добу.

— Як ви оцінюєте готовність нашої енергетичної системи до нових атак? Адже Росія в будь-який момент може почати масовані обстріли.

— Наші енергетики роблять усе можливе для захисту критичних вузлів інфраструктури, де це можливо, переміщують їх під землю. Однак основний розрахунок ведеться на протиповітряну оборону. Якщо наші військові зможуть відбити ці атаки, а вони будуть немасованими, у нас є великі шанси уникнути серйозних пошкоджень. Але якщо Росія зосередиться на масованих атаках, то звісно це може призвести до серйозних проблем для енергосистеми.

— Чи є гарантії для критичної інфраструктури в разі тривалих відключень?

— Так, критична інфраструктура буде забезпечена електроенергією в першу чергу. Решта електроенергії буде розподілятися між населенням і промисловістю. Критична інфраструктура повинна функціонувати навіть у складних умовах, а населення й промисловість використовуватимуть залишкову енергію.

— Чи розглядається можливість збільшити виробництво електроенергії з альтернативних джерел, щоб компенсувати втрачені потужності?

— Роботи ведуться в кількох напрямках. Інвестори, особливо українські, активно працюють над проєктами будівництва сонячних і вітрових електростанцій. Також українські інвестори інвестують у будівництво газопоршневих і газотурбінних електростанцій, а також у накопичувачі енергії. Але ми не повинні забувати й про атомну енергетику. Важливо, щоб парламент якнайшвидше схвалив законопроєкт про добудову третього й четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, щоб забезпечити достатній обсяг електроенергії для розвитку промисловості. Навіть після деокупації Запорізької атомної електростанції Україні знадобиться 2-3 роки для її повного запуску.