Одним чергам вимикають світло частіше ніж іншим? У ДТЕК пояснили

Компанія дала доступну відповідь

В Україні все ще тривають відключення світла згідно з графіками після масової атаки РФ по об'єктах критичної інфраструктури. Проте деякі громадяни скаржаться на те, чому одні черги вимикають частіше за інші.

ДТЕК пояснили, яка причина. Мешканці Києва зіткнулися з такою проблемою та з відповідним питанням звернулися до пресслужби компанії.

"Поясніть, чому 3.4 група найбільше відключень", — питають користувачі.

В ДТЕК пишуть, що відключення відбуваються за графіком відповідно до поточного стану енергосистеми.

"Всі групи мають свої години вимкнення. Також враховується кількість черг що застосовано одночасно. Якщо одного разу світло було більше в іншій групі то наступного разу буде у вашій", — йдеться у коментарі.

Було також те саме питання, але вже від іншого користувача: "Чому у цієї групи знову найбільше відключень? Вчора весь вечір без світла, вночі без світла до 5 ранку та з 8 ранку знову без світла. Що це за графік такий? І чому тільки наша група зараз має стільки відключень?".

У компанії уточнили, що кількість одночасно вимкнених груп та того, чи буде задіяна світло-сіра зона, залежить від поточної ситуації в енергосистемі.

"З кожним днем ​​може відрізнятися залежно від поточного стану мережі та факту наявності екстрених відключень, які були кілька днів на цьому тижні", — пишуть в ДТЕК.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" назвали головну мету російських атак.