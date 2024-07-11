Вступ незворотний: у НАТО зробили важливу заяву про майбутнє України

Блок має консолідовану думку

У НАТО вбачають, що Україна стає все більш політично інтегрованою в структуру Альянсу. Тому члени блоку одноголосно підтримують нову риторику щодо неї.

Про це йдеться у декларації саміту у Вашингтоні. Там також зазначили, що було прийнято низку рішень, які допоможуть Україні відбити російське вторгнення.

"Майбутнє України — в НАТО. Україна стає все більш сумісною та політично інтегрованою з Альянсом. Ми вітаємо конкретний прогрес, досягнутий Україною після Вільнюського саміту щодо її необхідних демократичних, економічних та реформ у сфері безпеки", — йдеться у декларації.

Альянс також зобов’язується підтримувати Україну на "її незворотному шляху" до євроатлантичної інтеграції, що включає членство в НАТО. При цьому там також обіцяють надіслати запрошення про приєднання, коли "союзники погодяться та будуть виконані умови".

Щоб дозволити Україні захистити себе від російської агресії було вжито деяких кроків, серед яких:

створення Організації з надання допомоги та навчання у сфері безпеки для України (NSATU) для координації постачання військового обладнання та проведення місій з навчання;

оголошено про довгострокову підтримку України, що включає постачання військової техніки та іншої допомоги на суму 40 мільярдів євро протягом наступного року;

продовжено створення Спільного центру аналізу та підготовки НАТО-Україна (JATEC), метою якого є вивчення та застосування уроків війни Росії проти України для підвищення оперативної сумісності;

підтримано рішення про призначення старшого представника НАТО в Україні.

Як повідомлялося раніше, генсек організації Єнс Столтенберг назвав п’ять елементів "мосту в НАТО" для України. При цьому він додав, що поки в Україні триває війна, про вступ до Альянсу не йдеться.