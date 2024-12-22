Ф’юрі з підбитим оком заявив про свою перемогу над Усиком (відео)

"Циганський король" вважає, що судді подарували перемогу українцю

У суботу, 21 грудня, український боксер Олександр Усик (23-0, 14 КО) захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі у реванші з ексчемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО). Українець та британець очолили вечір боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Усі три судді віддали перемогу Усику з рахунком 116-112 (тричі), проте Ф’юрі впевнений, що саме він переміг. Відповідний коментар "Циганський король" дав на пресконференції після поєдинку, передає The MacLife.

"Думав, що переміг в обох боях, але повертаюся з двома поразками в рекорді. Не збираюся плакати через те, що трапилося. Нічого не можу з цим вдіяти, але до смерті думатиму, що переміг", — заявив Ф’юрі, у якого під правом оком утворився величезний синець.

Нагадаємо, після перемоги Усик продемонстрував публіці в Ер-Ріяді справжню шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку спеціально привезли з України на цей поєдинок. На сайті "Телеграф" можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик — Ф'юрі 2, а також ознайомитися з підсумковими суддівськими записками.