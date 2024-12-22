Більше за мінімалку: хто у 2025 році може розраховувати на таку пенсію

Їхні виплати не можуть бути нижчими за 8 000

Попри те, що у більшості українців у 2025 році пенсійні виплати залишаться на колишньому рівні, чотири категорії громадян можуть очікувати на нові виплати. Аж так їхні пенсії будуть перевищуватимуть розмір мінімальних пенсій.

Про це повідомляє видання "На пенсії".

За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 жовтня 2024 року на 1 жовтня 2024 року становила 5851,9 гривні. Пенсіонери, що працюють, отримують трохи більше – 6257,96 гривні. Водночас розмір мінімальної пенсійної виплати у 2024 році становить 2361 гривню.

У кого з пенсіонерів, пенсії яких не можуть бути нижчими за 8000 гривень:

Постраждалі від аварії ЧАЕС за наявності інвалідності І групи. Відповідно до законодавства, їх пенсія не може бути меншою ніж 8187 гривень. Ліквідатори аварії на ЧАЕС, які внаслідок цього здобули інвалідність. У разі наявності ІІІ групи інвалідності пенсія у такому разі становить не менше ніж 8025 гривень, при ІІ групі – не менше ніж 10 700 гривень, за І групи – не менше ніж 13 376 гривень. Військові, які отримали інвалідність під час служби, мають право отримувати пенсію у розмірі 100%, 80% або 60% від розміру грошового забезпечення для І, ІІ чи ІІІ групи відповідно. Особи з інвалідністю внаслідок війни: за наявності ІІІ групи інвалідності пенсія становить 8499 гривень, при ІІ групі – 12 395 гривень, при І групі – 15 346 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у 2025 році максимальна пенсія в Україні залишиться на рівні 23 610 гривень.