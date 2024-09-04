Мобилизация по-новому: введут ли электронные повестки

Для этого нужны изменения в несколько законов

В августе Кабинет Министров Украины принял постановление №951, которым были внесены важные изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Впрочем, вопрос введения электронных повесток пока остается открытым и не в повестке дня.

Как сообщает "Факты ICTV", во время онлайн-брифинга народный депутат Украины Федор Вениславский подчеркнул, что в ближайшее время введение электронных повесток не планируется. По его словам, для внедрения такого нововведения необходимо внести изменения в несколько законов.

Власти четко определили свою позицию — электронные повестки пока не рассматриваются как вариант реализации в Украине.

Однако повестки могут отправлять по почте. Важно, что она должна быть направлена заказным почтовым отправлением. Когда такое уведомление от ТЦК и СП может считаться врученным:

в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;

в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Юристы советуют не игнорировать такую повестку, а прийти в ТЦК. Это касается всех, в том числе тех, кто обновил данные через приложение "Резерв+".

Другие важные моменты, связанные с отправкой повесток по почте:

их будут отправлять по адресу проживания, указанному при обновлении данных;

если данные не обновлены, то повестку отправят по адресу прописки;

в ТЦК следует прийти в течение 14 дней с даты, указанной в извещении;

наказание может получить военнообязанный, не знавший о вручении повестки из-за того, что не находился по указанному адресу.

Юристы обращают внимание, что гражданин может быть наказан за неявку даже если фактически не получил повестку. Поэтому нужно позаботиться о возможности получения корреспонденции от ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, где мужчинам могут вручать повестки. Сообщения от ТЦК могут принести не только домой.