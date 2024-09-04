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Мобилизация по-новому: введут ли электронные повестки

Автор
Каролина Терещенко
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Повестку могут выдать не только лично в руки
Повестку могут выдать не только лично в руки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для этого нужны изменения в несколько законов

В августе Кабинет Министров Украины принял постановление №951, которым были внесены важные изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Впрочем, вопрос введения электронных повесток пока остается открытым и не в повестке дня.

Как сообщает "Факты ICTV", во время онлайн-брифинга народный депутат Украины Федор Вениславский подчеркнул, что в ближайшее время введение электронных повесток не планируется. По его словам, для внедрения такого нововведения необходимо внести изменения в несколько законов.

Власти четко определили свою позицию — электронные повестки пока не рассматриваются как вариант реализации в Украине.

Однако повестки могут отправлять по почте. Важно, что она должна быть направлена заказным почтовым отправлением. Когда такое уведомление от ТЦК и СП может считаться врученным:

  • в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;
  • в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;
  • в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Юристы советуют не игнорировать такую повестку, а прийти в ТЦК. Это касается всех, в том числе тех, кто обновил данные через приложение "Резерв+".

Другие важные моменты, связанные с отправкой повесток по почте:

  • их будут отправлять по адресу проживания, указанному при обновлении данных;
  • если данные не обновлены, то повестку отправят по адресу прописки;
  • в ТЦК следует прийти в течение 14 дней с даты, указанной в извещении;
  • наказание может получить военнообязанный, не знавший о вручении повестки из-за того, что не находился по указанному адресу.

Юристы обращают внимание, что гражданин может быть наказан за неявку даже если фактически не получил повестку. Поэтому нужно позаботиться о возможности получения корреспонденции от ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, где мужчинам могут вручать повестки. Сообщения от ТЦК могут принести не только домой.

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#Мобилизация #Повестки #Повестки по почте