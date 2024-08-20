Слушна нагода: київський ТЦК оголосив тендер на 6 мільйонів гривень

Дуже сумнівні витрати під час війни

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вирішив провести капітальний ремонт укриття, яке знаходиться у підвальному приміщенні будівлі. На ці потреби хочуть витратити 6 мільйонів гривень.

Роботи мають бути повністю завершені до кінця грудня 2024 року. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Київський міський ТЦК та СП Шевченківського району вирішив провести капітальний ремонт та реставрацію підвального приміщення за адресою: вулиця Парково-Сирецька, 19. Тут розташований збірний пункт, а у підвалі знаходиться укриття.

Підрядника планують визначити за результатами аукціону, що стартує вже 30 серпня.

Ремонтні роботи мають бути повністю завершені до кінця грудня 2024 року.

Вартість ремонту складає 6 мільйонів гривень

За умовами договору підрядник повинен буде капітально відремонтувати в укритті стіни, стелю та підлогу, а також встановити нові умивальники, унітази, водонагрівачі та сантехніку.

У підвальному приміщенні також проведуть роботи з гідроізоляції та упорядкують водопровід, систему каналізації, вентиляції та пожежної сигналізації.

Усього передбачено виконання 173 різних видів робіт. Очікувана вартість ремонту підвального приміщення становить 6 мільйонів 51 тисячу гривень.

"При виконанні робіт підрядник повинен дотримуватись протипожежних заходів, заходів техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, встановлених на підприємстві та не завдавати шкоди майну замовника.

Учасник повинен надавати замовнику інформацію про хід виконання робіт, копії всієї необхідної супровідної та технічної документації щодо виконання робіт", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, столичне комунальне підприємство "Солом’янка — Сервіс" планує капітально відремонтувати стадіон школи №3, розташованої в Солом’янському районі Києва. На ці потрібні з бюджету мають намір витратити 34,5 мільйона гривень.

За умовами договору, на стадіоні підрядник повинен буде змонтувати нові спортивні майданчики із сучасним покриттям та штучним газоном, а також виконати ще низку різних робіт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині в дитсадку хочуть з підвалу зробити укриття. Очікувана вартість ремонту підвального приміщення та обладнання тут найпростішого укриття складає 3104226 гривень.