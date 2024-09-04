Консультации за 26 миллионов: "Укрзализныця" удивила тендером
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УЗ потратит крупную сумму на юриста
Государственная компания "Укрзализныця" вновь привлекла внимание своими тендерами. На этот раз стало известно, что она выделит 26 миллионов гривен на консультации.
Об этом говорится в тендере на сайте Prozorro. Отмечается, что крупную сумму выделят на закупку "юридических консультаций по вопросам применения английского права и права других стран".
Для этих целей компания намерена нанять специального советника-юриста. Торги будут проводиться 12 сентября, крайним сроком предоставления услуг является 31 декабря 2025 года.
То есть, если предположить, что этот советник будет нанят на 15 месяцев, то его услуги оценят в 1,7 миллиона гривен в месяц. Что находится на уровне зарплат партнеров в крупных фирмах в странах Запада.
Эта информация поступила на фоне заявлений руководителя УЗ Евгения Лященко о том, что по итогу первого полугодия 2024 года компания понесла убытки в размере 600-700 миллионов гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в селе под Киевом решили отремонтировать школьную столовую за миллионы гривен. По условиям договора подрядчик должен будет провести капитальный ремонт помещений столовой — здесь основательно обновят напольное покрытие, потолок и стены, установят новые двери, окна и сантехнику.