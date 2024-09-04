Консультации за 26 миллионов: "Укрзализныця" удивила тендером

УЗ потратит крупную сумму на юриста

Государственная компания "Укрзализныця" вновь привлекла внимание своими тендерами. На этот раз стало известно, что она выделит 26 миллионов гривен на консультации.

Об этом говорится в тендере на сайте Prozorro. Отмечается, что крупную сумму выделят на закупку "юридических консультаций по вопросам применения английского права и права других стран".

Для этих целей компания намерена нанять специального советника-юриста. Торги будут проводиться 12 сентября, крайним сроком предоставления услуг является 31 декабря 2025 года.

То есть, если предположить, что этот советник будет нанят на 15 месяцев, то его услуги оценят в 1,7 миллиона гривен в месяц. Что находится на уровне зарплат партнеров в крупных фирмах в странах Запада.

Эта информация поступила на фоне заявлений руководителя УЗ Евгения Лященко о том, что по итогу первого полугодия 2024 года компания понесла убытки в размере 600-700 миллионов гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в селе под Киевом решили отремонтировать школьную столовую за миллионы гривен. По условиям договора подрядчик должен будет провести капитальный ремонт помещений столовой — здесь основательно обновят напольное покрытие, потолок и стены, установят новые двери, окна и сантехнику.