Рус

Йому потрібне лише одне: в Україні відповіли на слова Путіна про переговори

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Путін та його армія
Путін та його армія. Фото Колаж "Телеграфу"

Чергова заява Путіна про готовність до переговорів — лише "ширма миру", пояснили у ЦПД

Президент Росії Володимир Путін знову заговорив про переговори. Так, 5 вересня він заявив, що РФ нібито ніколи не відмовлялась від них. Проте насправді голові держави-агресора потрібні зовсім не переговори.

Як наголосили у Центрі протидії дезінформації, Путін лише створює видимість готовності до переговорів. Єдине, чого він зараз дійсно прагне – це капітуляція України. Саме для цього він маніпулює ефемерними "стамбульськими домовленостями" в російському трактуванні. Зазначимо, у четвер глава Кремля на Східному економічному форумі заявив, що ""РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.

"Стамбульськими домовленостями" Росія називає свої вимоги, які вона, Україна та Туреччина обговорювали у Стамбулі навесні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У квітні 2024 року ЗМІ вперше опублікували текст мирного договору, який не відбувся. Згідно з проєктом, Україна мала дотримуватися "постійного нейтралітету", тобто відмовитися від членства у військових союзах, включно з НАТО. Також Україна мала відмовитися від виробництва та отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська та озброєння на свою територію. Також РФ вимагала, щоб Україна законодавчо заборонила "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм".

Офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, зазначив, що чергова заява Путіна про готовність до переговорів — лише "ширма миру". Адже є велика різниця між миром та капітуляцією.

"Не варто плутати поняття миру й капітуляції, бо Путіну потрібна саме капітуляція України", – наголосив він.

За словами керівника ЦПД, Україні потрібен мир, але справедливий, за нормами міжнародного права. Водночас глава Кремля на це неготовий.

"Усі розмови про Стамбул-2022 не повернуть зруйнований Бахмут, тому він бреше. Йому потрібна наша капітуляція. А розмови про мир – це пастки. Як і 100 років тому, Росія хоче розділити нас зсередини навколо різних бачень, аби ми припинили опір. На жаль, Путіну досі потрібна вся Україна. Нічого спільного між термінами "мир" і "капітуляція" немає", – резюмував Коваленко.

Як повідомляв "Телеграф", радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Київ не заперечує, якщо треті країни виявлятимуть ініціативу у питаннях мирних процесів. Проте вирішальну роль у цьому відіграватиме Україна.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Володимир Путін