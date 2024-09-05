Йому потрібне лише одне: в Україні відповіли на слова Путіна про переговори

Чергова заява Путіна про готовність до переговорів — лише "ширма миру", пояснили у ЦПД

Президент Росії Володимир Путін знову заговорив про переговори. Так, 5 вересня він заявив, що РФ нібито ніколи не відмовлялась від них. Проте насправді голові держави-агресора потрібні зовсім не переговори.

Як наголосили у Центрі протидії дезінформації, Путін лише створює видимість готовності до переговорів. Єдине, чого він зараз дійсно прагне – це капітуляція України. Саме для цього він маніпулює ефемерними "стамбульськими домовленостями" в російському трактуванні. Зазначимо, у четвер глава Кремля на Східному економічному форумі заявив, що ""РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.

"Стамбульськими домовленостями" Росія називає свої вимоги, які вона, Україна та Туреччина обговорювали у Стамбулі навесні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У квітні 2024 року ЗМІ вперше опублікували текст мирного договору, який не відбувся. Згідно з проєктом, Україна мала дотримуватися "постійного нейтралітету", тобто відмовитися від членства у військових союзах, включно з НАТО. Також Україна мала відмовитися від виробництва та отримання ядерної зброї, не пускати іноземні війська та озброєння на свою територію. Також РФ вимагала, щоб Україна законодавчо заборонила "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм".

Офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, зазначив, що чергова заява Путіна про готовність до переговорів — лише "ширма миру". Адже є велика різниця між миром та капітуляцією.

"Не варто плутати поняття миру й капітуляції, бо Путіну потрібна саме капітуляція України", – наголосив він.

За словами керівника ЦПД, Україні потрібен мир, але справедливий, за нормами міжнародного права. Водночас глава Кремля на це неготовий.

"Усі розмови про Стамбул-2022 не повернуть зруйнований Бахмут, тому він бреше. Йому потрібна наша капітуляція. А розмови про мир – це пастки. Як і 100 років тому, Росія хоче розділити нас зсередини навколо різних бачень, аби ми припинили опір. На жаль, Путіну досі потрібна вся Україна. Нічого спільного між термінами "мир" і "капітуляція" немає", – резюмував Коваленко.

Як повідомляв "Телеграф", радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Київ не заперечує, якщо треті країни виявлятимуть ініціативу у питаннях мирних процесів. Проте вирішальну роль у цьому відіграватиме Україна.