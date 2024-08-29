Винна "авантюра": Лавров заявив, що РФ була готова до переговорів з Україною і назвав причину "зриву"

Готовність РФ до переговорів нібито не мала ні в кого викликати сумнівів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вчергове заговорив про те, що Росія нібито була готова до переговорів з Україною, проте операція ЗСУ в Курській області поставила на цих "зусиллях" жирний хрест. Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін висунув абсолютно неадекватні умови для мирних переговоріведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Щодо заяви Лаврова, то він зробив її на спільній прес-конференції за підсумками переговорів із главою МЗС Сенегалу Ясін Фаль. Про це повідомляє видання ТАСС.

"Ми завжди пам'ятаємо, що президент Путін у червні висунув у черговий раз мирну ініціативу після того, як усі попередні ініціативи та домовленості були зруйновані та саботувалися київським режимом та його західними покровителями. Наша готовність до переговорів не мала ні в кого викликати сумнівів, хоча, звичайно, після авантюри в Курській області якісь розмови щодо цього стають неактуальними", — заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у Зеленського відповіли на "мирний план" диктатора Путіна. Висунуті пропозиції говорять про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".