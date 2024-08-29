Допоможе посадити Україну за стіл переговорів? Відомий військовий повідомив тривожну новину

Виробництво дронів очікує нове випробування

Запроваджені Китаєм обмеження у постачанні БПЛА, засобів РЕБ і деталей для них в Україну матимуть набагато більші наслідки, ніж може здатися. Вітчизняне виробництво без доступних комплектуючих дуже скоро стане дорогим та зменшить на тлі цього свої обсяги.

Про це каже військовослужбовець, засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" Бровді Роберт. За його словами, українське виробництво має вже підготуватись до нового надважкого випробування.

"Воно буде неспіврозмірне з тимчасовим недопостачанням боєприпасів. Їх (боєприпаси, не дрони) хоч час від часу підкидують партнери. З дронами так не буде. Буде дорого та мало", — написав він.

За його словами, на тлі колосального росту цін на вітчизняні комплектуючі в Україні з'явиться пару десятків нових мільйонерів різних "мастей". Але, окрім цього, нове обмеження буде ще одним важелем впливу задля "усадки" нашої держави за стіл переговорів. І, скоріш за все, не на паритетних (рівноцінних — Ред.) умовах.

Військовий з позивним "Мадяр" розповів, що про нові експортні обмеження Китаю, які діятимуть з 1 вересня, стало відомо ще місяць назад, але вони у медіа достатньо не освітлювалось.

"Тому що "бити у дзвони" у нас часто межує зі "зрад***бити", а авторитетних експертів китай-аналітиків в Україні нема", — каже "Мадяр".

Саме тому десь ця новина мелькнула і забулась, а українські виробники та розробники дронів здебільшого працюють на китайських деталях. Вони з купи запчастин збирали велику кількість дронів. В України є певний запас деталей, за словами "Мадяра", але він не безмежний. Про контрабанду на тлі війни мову взагалі не слід заводити.

До того ж вже усі дотичні до нових обмежень отримали про це сповіщення, у ньому є список того, що не можна отримати з Китаю і заборонено перевозити вагою до 30 кг.

"З 1 вересня 2024 року експорт з Китаю підлягатиме ще суворішим перевіркам. Товари, що підлягають забороні, не будуть доступні для авіа та морської доставок", — йшлось у сповіщені.

До заборонених товарів потрапили:

Карбонова рама та промінь для квадрокоптера

Квадрокоптер, мотор для нього та набір комплектуючи, рам камера, політний контролер, шасі

Підсилювач сигналу для пульта квадрокоптера

Цифрова система передачі даних для квадрокоптера

Детектор цифрової радіокомунікації

Радіосистема

Радіостанція

Рація портативна

Система передачі відеосигналу по радіоканалу

РЕБ-системи тощо.

"Ситуйовина — л**но. Є***тимемо, скільки сил вистачить. Таке…", — додав "Мадяр".

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