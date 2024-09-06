В Україні з'являться нові власні системи ППО та ракети: що вже відомо

Штати надають свої промислові бази для потреб України

Україна спільно з США та низкою країн Європи працює над проєктуванням і створенням заміни для зенітної ракетної системи С-300 і ракети класу "повітря-повітря" Р-27. Крім того, США вже виділили $270 млн на закупівлю критично важливих комплектуючих для виробництва Україною БПЛА і систем радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Таку заяву він зробив під час засідання Контактної групи з питань оборони України, що проходить на авіабазі НАТО "Рамштайн" у Німеччині.

"Наші національні директори з озброєнь працюють… над задоволенням цих потреб і прискоренням постачань. Тому я з нетерпінням очікую обговорення шляхів зміцнення оборонної промислової бази України, а також нашої власної", — мовив Остін.

Крім того, за словами міністра оборони США, Штати надають свої промислові бази для потреб України і розраховують на довгострокову перспективу.

"Для своєї довгострокової безпеки Україні належить пройти довгий шлях. Україна має продовжувати нарощувати власне оборонне виробництво, і багато членів контактної групи вже підтримують ці зусилля", — наголосив Ллойд Остін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Байден шукає спосіб передати Україні мільярди до дедлайну. Крайній термін доступності цих коштів – 30 вересня.