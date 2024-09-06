В Украине появятся новые собственные системы ПВО и ракеты: что уже известно

Штаты предоставляют свои промышленные базы для нужд Украины

Украина совместно с США и рядом стран Европы работает над проектированием и созданием замены для зенитной ракетной системы С-300 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-27. Кроме того, США уже выделили $270 млн. на закупку критически важных комплектующих для производства Украиной БПЛА и систем радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Такое заявление он сделал во время заседания Контактной группы по обороне Украины, которая проходит на авиабазе НАТО "Рамштайн" в Германии.

"Наши национальные директора по вооружениям работают над удовлетворением этих потребностей и ускорением поставок. Поэтому я с нетерпением ожидаю обсуждения путей укрепления оборонной промышленной базы Украины, а также нашей собственной", — сказал Остин.

Кроме того, по словам министра обороны США, Штаты предоставляют свои промышленные базы нуждам Украины и рассчитывают на долгосрочную перспективу.

"Для своей долгосрочной безопасности Украине предстоит пройти долгий путь. Украина должна продолжать наращивать собственное оборонное производство, и многие члены контактной группы уже поддерживают эти усилия", — подчеркнул Ллойд Остин.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Байден ищет способ передать Украине миллиарды в дедлайн. Крайний срок доступности этих средств – 30 сентября.