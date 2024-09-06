"Це найшвидший шлях завершити війну": Столтенберг зробив чітку заяву щодо України

Україна потребує підтримки як ніколи

Україна потребує більше військової підтримки з боку країн НАТО, щоб якнайшвидше завершити війну, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це очільник Альянсу заявив у п’ятницю, 6 вересня, на спільному брифінгу з норвезьким прем'єром Йонасом Гар Стьоре в Осло. Єнс Столтенберг підкреслив значущість нової зустрічі Контактної групи з питань оборони України та закликав країни-члени НАТО збільшити військову допомогу Україні в цей складний період війни.

"Україна потребує більше військової підтримки вже зараз. Найшвидшим шляхом для завершення цієї війни є надання зброї для України", — наголосив Столтенберг.

Крім того, Генсек зазначив, що паралельно з їхньою пресконференцією розпочалася зустріч Контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Метою зустрічі є обговорення подальшого зміцнення обороноздатності України. Норвегія також бере участь у цій ініціативі, каже Столтенберг.

За словами Генсека, такі заходи суттєво впливають на ситуацію на фронті та рятують життя українців. Однак він наголосив, що Україна потребує ще більшої військової підтримки, і негайно.

Столтенберг підкреслив необхідність донести до Путіна, що той не зможе досягти перемоги на полі бою. Російський лідер має прийняти умови справедливого та тривалого миру, а також визнати суверенітет і незалежність України. На завершення Генсек НАТО ще раз закликав усіх союзників продовжувати надавати бойову підтримку Україні, особливо враховуючи поточну складну фазу конфлікту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що американський генерал повідомив п’ять неприємних для України моментів, які стосуються військової допомоги США.