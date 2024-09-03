"Одна з найбільших дірок": у НАТО скаржаться на дефіцит систем ППО

Деяких ЗРК в Альянсі вистачає

Країни НАТО стикнулися з дефіцитом систем ППО. Насамперед мова йде про ЗРК, які здатні збивати балістичні ракети.

Про це в інтерв’ю ERR розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Водночас, за його словами, про брак систем для перехоплення ракет малої дальності не йдеться.

"Дефіцит, який насправді є великою проблемою для всіх країн НАТО, — це можливість захисту від балістичних ракет. Тобто здатність збивати ракети на висоті до 20 км і на відстані 150-200 кілометрів", — зазначив Певкур.

Раніше газета Financial Times із посиланням на обізнані джерела повідомила, що НАТО має у своєму розпорядженні лише 5% засобів протиповітряної оборони для захисту повітряного простору східного флангу. Видання наголошує, що війна Росії проти України підкреслила важливість ППО.

Один із високопоставлених дипломатів НАТО сказав, що Альянс "зараз немає" здатності захищатися від ракет і повітряних ударів. Інший дипломат НАТО зазначив, що "ППО — одна з найбільших дірок, які у нас є".

Нагадаємо, агентство Bloomberg із посиланням на неназвані джерела повідомило, що Іран може найближчим часом передати Росії балістичну зброю. Це може призвести до введення додаткових санкцій проти Тегерана, проте їхня ефективність уже викликає сумнів.