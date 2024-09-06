"Это самый быстрый путь к завершению войны": Столтенберг сделал четкое заявление относительно Украины

Украина нуждается в поддержке как никогда

Украина требует большей военной поддержки со стороны стран НАТО, чтобы как можно быстрее завершить войну, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом глава Альянса заявил в пятницу, 6 сентября, на совместном брифинге с норвежским премьером Йонасом Гар Стером в Осло. Йенс Столтенберг подчеркнул значимость новой встречи Контактной группы по обороне Украины и призвал страны-члены НАТО увеличить военную помощь Украине в этот сложный период войны.

"Украина нуждается в большей военной поддержке уже сейчас. Самым быстрым путем для завершения этой войны является предоставление оружия для Украины", — подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, Генсек отметил, что параллельно с их пресс-конференцией началась встреча Контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии. Целью встречи является обсуждение дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. Норвегия также участвует в этой инициативе, говорит Столтенберг.

По словам Генсека, такие меры оказывают существенное влияние на ситуацию на фронте и спасают жизнь украинцев. Однако он подчеркнул, что Украина нуждается в еще большей военной поддержке, и немедленно.

Столтенберг подчеркнул необходимость донести до Путина, что тот не сможет добиться победы на поле боя. Российский лидер должен принять условия справедливого и продолжительного мира, а также признать суверенитет и независимость Украины. В завершение Генсек НАТО еще раз призвал всех союзников продолжать оказывать боевую поддержку Украине, особенно учитывая текущую сложную фазу конфликта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что американский генерал сообщил пять неприятных для Украины моментов, касающихся военной помощи США.