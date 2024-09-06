Ці чотири чоловічі імені мають особливу силу: їх мають мільйони українців

Не всі з цих імен широко розповсюджені в Україні

Імена — це не просто набір звуків. Вони несуть у собі глибокий зміст, що формувався протягом століть. Українські імена особливо багаті на історію та символізм.

Деякі з них сягають корінням у давньослов'янську добу, зберігаючи в собі мудрість предків. Розгляньмо кілька таких імен, що досі популярні в Україні.

Володимир — це ім'я, що складається з двох частин: "володіти" та "мир". Воно означає "володар світу" або "той, хто володіє миром". Це ім'я носили багато видатних правителів Київської Русі, зокрема Володимир Великий. Воно поширене по всій території України (трішки менше зафіксовано в Закарпатській області). За даними генеалогічного товариства "Рідні, реєстровано 1 168 901 його носіїв на території нашої держави.

Олександр походить від грецького імені Александрос, що означає "захисник людей". Це ім'я було популярним серед македонських царів, найвідомішим з яких був Олександр Македонський. Воно значно популярніше в Україні, ніж Володимир. 1 573 883 його носіїв зареєстровано в Україні. Найменше представників — на Заході України. Чим більше на Схід, тим більше Сашків проживає.

Ім'я Богдан складається зі слів "Бог" і "дан", тобто "даний Богом". Воно виникло як слов'янський відповідник грецькому імені Теодор. Одним з найвідоміших носіїв цього імені був гетьман Богдан Хмельницький. Поширене передусім у Західній Україні. Зареєстровано 123 280 його носіїв, тому ім'я Богдан не можна назвати поширеним.

Ярослав — це поєднання слів "ярий" (сильний, енергійний) та "слава". Значення імені можна тлумачити як "той, хто має яру (велику) славу". Ярослав Мудрий — один з найвідоміших київських князів, носій цього імені. Щодо поширення його на теренах України — ситуація така ж, як і з Богданом. Передусім це Західна Україна. Офіційно зареєстровано 125 247 його носіїв.

Раніше "Телеграф" також писав, як звучать давно забуті родові імена. Їх майже не лишилось.