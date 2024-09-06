Эти четыре мужских имени обладают особой силой: их носят миллионы украинцев

Не все из этих имен широко распространены в Украине.

Имена – это не просто набор звуков. Они несут в себе глубокий смысл, формировавшийся на протяжении веков. Украинские имена особенно богаты историей и символизмом.

Некоторые из них уходят корнями в древнеславянские времена, сохраняя в себе мудрость предков. Рассмотрим несколько таких имен, которые до сих пор пользуются популярностью в Украине.

Владимир — это имя, состоящее из двух частей: "владеть" и "мир". Оно означает "владыка мира" или "обладающий миром". Это имя носили многие видные правители Киевской Руси, в частности Владимир Великий. Оно распространено по всей территории Украины (чуть меньше зафиксировано в Закарпатской области). По данным генеалогического общества "Родня", зарегистрировано 1 168 901 его носителей на территории нашего государства.

Александр происходит от греческого имени Александрос, что означает "защитник людей". Это имя было популярно среди македонских царей, самым известным из которых был Александр Македонский. Оно гораздо популярнее в Украине, чем Владимир. 1 573 883 его носителей зарегистрировано в Украине. Меньше всего представителей — на Западе Украины. Чем дальше на Восток, тем больше Сашек проживает.

Имя Богдан состоит из слов "Бог" и "дан", то есть "дан Богом". Оно возникло как славянский аналог греческому имени Теодор. Одним из известнейших носителей этого имени был гетман Богдан Хмельницкий. Имя распространено, прежде всего, на Западной Украине. Зарегистрировано 123 280 его носителей, поэтому имя Богдан нельзя назвать распространенным.

Ярослав — это сочетание слов "ярый" (сильный, энергичный) и "слава". Значение имени можно толковать как "тот, кто имеет ярую (большую) славу". Ярослав Мудрый – один из самых известных киевских князей, носитель этого имени. Что касается распространения его на территории Украины — ситуация такая же, как и с Богданом. Прежде всего, это Западная Украина. Официально зарегистрировано 125 247 его носителей.

Ранее "Телеграф" также писал, как звучат давно забытые родовые имена. Их почти не осталось.