Чоловічі імена, які знову актуальні: як назвати хлопчика в 2024 році

Ці імена знову популярні

У 2024 році все більше батьків новонароджених дітей в Україні звертаються до своїх коренів, обираючи для синів і дочок стародавні українські імена. А все тому, що ці імена знову стають популярними.

Стародавні українські імена для хлопчиків зберігають у собі традиції та історію і прикрашають будь-якого його носія. "Телеграф" розповідає, які імена для хлопчиків знову популярні.

Які чоловічі імена знову популярні

Святослав

Ім'я Святослав складається з двох частин: "свято" (святий, благословенний) та "слав" (слава). Це ім'я носили багато князів, зокрема відомий князь Святослав Ігорович, який відіграв важливу роль в історії Київської Русі. У 2024 році це ім’я знову набуло популярності, оскільки символізує мужність, славу та духовну силу.

Богдан

Ім’я Богдан означає "даний Богом". Воно має глибоке релігійне та духовне значення, що робить його особливо популярним у сучасному суспільстві. Це ім’я підходить для батьків, які хочуть підкреслити божественний дар народження сина.

Всеволод

Ім’я Всеволод означає "володіючий усім" або "владний". Це ім'я було популярним серед князів Київської Русі і символізує владу, силу та рішучість. У 2024 році все більше батьків дають своїм синам це ім’я.

Любомир

Ім’я Любомир означає "той, хто любить мир". Воно відображає прагнення до миру та гармонії, що є важливим для сучасного світу. Це ім’я стає все більш актуальним, адже несе в собі посил любові та взаєморозуміння.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна незвично назвати сина. Ці імена не тільки оригінальні, а й мають глибоке культурне коріння.