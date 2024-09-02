Пʼять найкрасивіших українських імен, які сподобаються кожному

Дізнайтеся більше про давні українські імена

Українські імена зачаровують своїм красивим звучанням. І зазвичай вони мають хороше значення. Якщо ви у пошуку імені для своєї дівчинки, то варто зупинитися саме на іменах українського походження. А нещодавно ми розповідали, які слов'янські імена подобаються німцям.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги п'ять милозвучних українських імен. Дізнайтеся, що вони означають та звідки походять.

Зореслава – давнє українське ім'я, в основі якого — чоловіча форма "Зореслав". Воно утворилося з таких слів, як "зоря" та "слава". Має значення "озорена славою" або "яка славить зорю".

Світлана — ім'я, добре відоме всім українцям. Воно сформувалося від наших предків — слов'ян з двох слів: "світло" та "лан". Вони вважали, що ймення має значення "земля".

Мальва – давнє українське ім'я, котре вражає красою. Воно утворилося від назви квітки "мальва". Трактується як "пишна", "рум'яна".

Дзвенислава утворилося від слов'ян. Ймення складається зі слів "дзвеніти" та "слава". Ім'я є досить рідкісним на сьогодні. Тому якщо назвете так свою дитину, однозначно будете відрізнятися.

Леля вважається слов'янським іменем, утвореним від богині Лелі. Вона уособлювала молодість, природу, чистоту. Ім'я пояснювали як "богиня дівочої любові".

Раніше "Телеграф" розповідав, якими іменами українці називали своїх дітей 100 років тому. Зараз їх досить рідко можна почути.