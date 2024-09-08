Чому Путін помилився при нападі на Україну: соціолог назвав два чинники

У Кремль надходили старі релізи про любов українців до диктатора

У перші місяці широкомасштабного вторгнення РФ українці пережили шокову ейфорію. Така консолідація стала феноменом, який не міг прорахувати Володимир Путін. Водночас кремлівський диктатор вважав, що дві найбільші фракції Верховної Ради – поміркована "Слуга народу" і проросійська ОПЗЖ – будуть виступати проти ведення війни.

Про це "Телеграфу" розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

Більше читайте на сайт "Телеграф" в інтерв’ю: "План Путіна працює, але українці готові терпіти задля Перемоги і 100 років, — соціолог Євген Головаха ч. I".

– Ніякої приреченості в соціальному світі нема. Є різні сценарії та вірогідність їх реалізації. Щодо можливості швидкої перемоги росіян, то такий сценарій теж міг реалізуватися. Наприклад, Зеленський погоджується на пропозицію американців і його кудись евакуйовують. Наш уряд — в екзилі, всередині країни — розгубленість, зброї — нема, нічого нема, танки наступають, а спротив знищують. Такий варіант міг бути реальним.

Інша річ, що тут вирішили два фактори. Перший – влада залишилася на місці. Другий – українці показали, що вони можуть і без особливої зброї зупиняти сучасну російську армію. Буквально в перші дні навали стало зрозуміло, що можливості спротиву є. Чому? Самоорганізація, — пояснює соціолог.

За його словами, недоліком української політичної нації було те, що вона не мала реальної держави. Тому нація і була така аморфна.

— А перевагою було те, що в таких умовах є можливість самоорганізації, якою була козацька Січ. Історичні передумови демократії і самоорганізації все вирішили. Самоорганізація продемонструвала, що не такий страшний чорт, що його можна зупиняти й бити. А коли з’ясувалося, що в перші дні ворога можна зупинити, то чому ж не зупиняти його і надалі.

Плюс — 10 років війни. Станом на лютий 2022 року вже сформувався певний прошарок людей, які вміли протистояти РФ, був і волонтерський рух, — наголошує Євген Головаха.

На його думку, прорахувати все це Путіну було дуже важко.

– Це зараз легко говорити, коли ми аналізуємо заднім числом, то можна всі ці фактори виділити. Тим більше, як свідчать люди, що мають інсайдерський досвід в Росії, Путіну давали релізи про те, що переважна більшість українців його підтримує.

Хоча так і було. До 2013 року у нього тут були високі оцінки. Була велика спокуса пострадянської інтеграції. Але за останні 10 років: з 2014 по 2022, все це вже змінилось. Але в Кремль надходили старі релізи. Це рівень російської аналітики.

Нагадаємо, раніше соціолог назвав "Телеграфу" дві головні емоції українців під час війни.