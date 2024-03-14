Глава Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому Україна використовує проти Росії тактику тисячі порізів

Рейд російських добровольців на територію Курської та Брянської областей РФ не випадково проходить у тиждень "виборів Путіна". І не випадково збігається з посиленням активності ударів українських БПЛА по прикордонних областях країни-агресорки і не тільки. Все це виглядає як частина загальної тактики України з метою впливу на виборчий процес у РФ. На те, щоб росіяни зрозуміли, хто привів до їхнього дому війну – реальну, а не телевізійну. І відповідно прореагували на виборах.

Привертає увагу те, що Путін оперативно прокоментував цей рейд у своєму інтерв’ю. Я не пам’ятаю, щоб він реагував так швидко. На той самий пригожинський заколот – із серйозним запізненням. А тут така швидка реакція. Схоже, Путін усвідомлює ризики від таких рейдів. І ті зачепили його за живе.

Цікаво, що в тому ж таки телеінтерв’ю Путін назвав однією з цілей таких дій України (а приписує все саме нам) – захоплення російських територій та їх обмін на переговорах на українські, захоплені Росією. Тобто Путін допускає для себе вже не тільки рейд, а й захоплення російських територій, тривалий контроль над ними силами, що протистоять йому. Тобто він не так упевнений у непорушності своїх кордонів та ослабленні Києва, як намагався показати раніше.

До цього Путін завжди говорив, що Київ – маріонетка Заходу, що він готовий вести переговори про розв'язання, як кажуть за методиками російської пропаганди, "української кризи" – із Заходом. А тепер уже схиляється до діалогу з Україною. Тобто планка переговорного рівня для Москви впала з Вашингтона до Києва. І це говорить про те, що Україна стає все більш суб’єктною в очах Путіна. Хоча він цього й не визнає, але явно не такий вже упевнений у перемозі, попри тактичні успіхи на лінії фронту. І готовий на переговори з українською стороною, а не з Заходом.

Такі метаморфози в путінській свідомості можуть бути викликані нашою успішною тактикою завдання дрібних, але болючих ударів по всій території РФ. Відбувається цілеспрямоване знищення об’єктів – як військових, так і енергетичних, що реально послаблює країну-агресорку. Не тільки в економічному та військовому плані, а й психологічно. Росія почувається вразливішою.

Тактика тисячі дрібних порізів, що використовується проти РФ, вигідна Україні в тому плані, що тут є перевага. Не потрібні літаки, далекобійна артилерія. Вистачає БПЛА. Ну а Росія фізично не може закрити свою величезну територію від наших дронів. Це від початку програшна для Кремля ситуація.

І, мабуть, Путін починає це розуміти. Через це все частіше у РФ говорять про переговори, включаючи також ті чи інші сили ззовні. Останнім часом активізувалися Папа Римський, який фактично запропонував Україні капітулювати, угорський прем’єр Орбан, який явно на російській стороні, турецький лідер Ердоган, у якого — свої інтереси.

Така активізація теми переговорів свідчить, що Кремль бачить ефективність української тактики покарання за допомогою тисячі дрібних порізів (що іронічно, коріння тут – з Китаю, який також грає у миротворчість). А посилює її ефективність заява французького президента Макрона щодо можливості введення військ країн — членів НАТО на нашу територію. Сигнал чіткий – Росії не дадуть досягти успіху в Україні. А затяжна війна невигідна Путіну – і він це розуміє. Йому окреслили перспективи, що Захід ще більше втягуватиметься у це протистояння. І в Кремлі вже можуть розуміти, що шансів тут РФ не має.