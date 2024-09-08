Почему Путин ошибся при нападении на Украину: социолог назвал два фактора

В Кремль поступали старые релизы о любви украинцев к диктатору

В первые месяцы широкомасштабного вторжения РФ украинцы пережили шоковую эйфорию. Такая консолидация стала феноменом, который не мог просчитать Владимир Путин. В то же время кремлевский диктатор считал, что две крупнейшие фракции Верховной Рады – умеренная "Слуга народа" и пророссийская ОПЗЖ – будут выступать против ведения войны.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Больше читайте на сайт "Телеграф" в интервью: "План Путина работает, но украинцы готовы терпеть ради Победы и 100 лет, — социолог Евгений Головаха ч. I".

– Никакой обреченности в социальном мире нет. Есть разные сценарии и вероятность их реализации. Относительно возможности скорой победы россиян, такой сценарий тоже мог реализоваться. К примеру, Зеленский соглашается на предложение американцев и его куда-то эвакуируют. Наше правительство — в изгнании, внутри страны — растерянность, оружия — нет, ничего нет, танки наступают, а сопротивление уничтожают. Такой вариант мог быть реальным.

Другое дело, что тут решили два фактора. Первый — власть осталась на месте. Второй – украинцы показали, что могут и без особого оружия останавливать современную российскую армию. Буквально в первые дни нашествия стало ясно, что возможности сопротивления есть. Почему? Самоорганизация, — объясняет социолог.

По его словам, недостатком украинской политической нации было то, что у нее не было реального государства. Поэтому нация и была так аморфна.

— А преимуществом было то, что в таких условиях есть возможность самоорганизации, каковой была казацкая Сечь. Исторические предпосылки для демократии и самоорганизации все решили. Самоорганизация продемонстрировала, что не так страшен черт, что его можно останавливать и бить. А когда выяснилось, что в первые дни врага можно остановить, так почему же не останавливать его и дальше.

Плюс — 10 лет войны. По состоянию на февраль 2022 года уже сформировалась определенная прослойка людей, умевших противостоять РФ, было и волонтерское движение, — отмечает Евгений Головаха.

По его мнению, просчитать все это Путину было очень тяжело.

— Это сейчас легко говорить, когда мы анализируем задним числом, можно все эти факторы выделить. Тем более, как свидетельствуют люди, обладающие инсайдерским опытом в России, Путину давали релизы о том, что подавляющее большинство украинцев его поддерживают.

Хотя так и было. До 2013 у него здесь были высокие оценки. Был велик соблазн постсоветской интеграции. Но за последние 10 лет: с 2014 по 2022 все это уже изменилось. Но в Кремль поступали старые релизы. Это — уровень российской аналитики.

Напомним, ранее социолог назвал "Телеграфу" две главные эмоции украинцев во время войны.