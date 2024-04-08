США можуть запобігти "великій війні": Курт Волкер розповів, що треба змінити Вашингтону у своїй політиці щодо України

США повинні мати стратегію, яка допоможе покласти край спробам Путіна змінити світовий порядок.

Американська політика щодо України керується страхами, а не цілю. США мають чітко розуміти, що Росія намагається перевернути міжнародний порядок миру, процвітання та безпеки, який існує вже 75 років, і вступає в союз з іншими [недемократичними – ред.,] країнами, такими як Північна Корея та Іран.

Так вважає колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер. Своїми думками з цього приводу він поділився в інтерв’ю "Телеграфу".

"Тож зараз ми стикаємося з дуже серйозним викликом для світу, і Україна є ніби точкою для цього виклику. Ми не розуміємо, що це насправді війна.", — сказав він.

Курт Волкер нагадав, що Вашингтон виступає проти того, щоб Україна завдавала ударів по нафтопереробним заводам на території Росії. На думку американських можновладців це може вплинути на енергетичний процес. Але ексспецпредставник США з українських питань акцентував, що це війна, і Росія намагається зруйнувати енергомережу України. "Звісно, Україна повинна завдавати ударів по значущих у військовому відношенні цілях всередині Росії. Як інакше Україна буде захищатися?", — вважає Волкер.

Він також зазначив, що США повинні мати стратегію, яка допоможе покласти край спробам Путіна змінити світовий порядок. Стратегію у військовій сфері, щоб переконатися, що вони зазнають поразки в Україні. "Тобто спрямувати наші інвестиційні ресурси, наш економічний потенціал на обороноздатність, щоб ми допомогли українській економіці через інвестиції та її розбудову, щоб вона розвивалась, поки триває війна та євроінтеграція.", — пояснив Курт Волкер.

Колишній спеціальний представник США з українських питань також вважає за потрібне провести кращу роботу з розповсюдження наративу про те, що мета Америки — запобігти великій війні. "Путін розпочав війну, і якщо він не зупиниться, то розширить кордони війни. І тому нам потрібно запобігти цьому. А найкращий спосіб – переконатися, що Україна переможе.", — резюмував він.

Нагадаємо, що Конгрес США ще з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні. Цього року Сенат нарешті схвалив законопроект, що передбачає виділення близько 60 млрд. нашій країні. Документ передали до Палати представників. Але там його досі не винесли на розгляд. Проти сенатського законопроекту виступав речник Джонсон. Він вимагав, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.

Раніше "Телеграф" писав, що загроза Третьої світової війни є цілком реальною, вважає Волкер. Тому світ має докласти зусиль для її запобігання. Якщо президента Росії Володимира Путіна вдасться зупинити в Україні, це стане суттєвим чинником зупинення глобального конфлікту.

Більше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Третя світова війна є цілком можливою, — Курт Волкер про програш Росії, переговори з Путіним і плани Трампа"