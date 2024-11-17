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Милозвучніше не буде: як красиво українською освідчитись в коханні

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Кохання Новина оновлена 17 листопада 2024, 20:06
Кохання. Фото Колаж "Телеграф"

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В українській мові є дивовижна особливість — два окремих слова для опису сердечних почуттів: "кохати" та "любити". І хоча їхнє значення зрозуміле майже кожному, мистецтво освідчення в коханні досі залишається викликом для багатьох. І мало хто вміє виражати свої почуття.

"Телеграф" розповість, як красиво освідчуватись в коханні. Це можна використовувати і для вітальних листівок.

Ви можете знайти правильні слова для освідчення коханої людини українською мовою. Матеріал містить як традиційні, так і оригінальні варіанти висловлення почуттів.

Романтичні освідчення

  • Ти — моє сонечко, що зігріває серце щодня;
  • Кохаю тебе, як небо кохає зорі;
  • Ти — мій подих і серцебиття;
  • З тобою моє життя розквітає, як весняний сад;
  • Ти — найкращий подарунок долі.

Поетичні освідчення

  • Ти — мій світанок і мій вечір;
  • Кожна мить з тобою — як вічність щастя;
  • Ти — моя зоря провідна у темряві;
  • Без тебе світ втрачає барви;
  • Ти — мелодія мого серця.

Глибоке освідчення

  • Моє серце б'ється в ритмі твого імені;
  • Ти — мій дім, моя гавань і мій спокій;
  • З тобою я відчуваю себе цілесним/-ою;
  • Ти — моє натхнення і моя сила;
  • Кожен день з тобою — це дарунок.

Ніжні слова

  • Ти — моє найдорожче диво;
  • З тобою моє серце співає;
  • Ти — мій найкращий сон наяву;
  • Кохаю тебе всім серцем;
  • Ти — моє найбільше щастя.

Оригінальне освідчення

  • Ти робиш моє життя кольоровим;
  • З тобою навіть дощ стає особливим;
  • Ти — мій улюблений всесвіт;
  • Кожна твоя усмішка робить мене щасливішим/-ою;
  • Ти — найкраща пригода мого життя.

Особливі слова для особливих моментів

  • Кожен момент з тобою — безцінний;
  • Ти — мій найкращий початок і кінець дня;
  • З тобою я пізнаю справжнє щастя;
  • Ти — моя найкраща реальність;
  • Кохаю тебе більше, ніж можна висловити словами.

Раніше "Телеграф" писав, як обрати правильний відповідник до російського "надушиться".

Теги:
#Українська мова #Правила #Правопис #Кохання #Освідчення