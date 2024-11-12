"Катишки" - це русизм: як правильно називати набридливі грудочки на одязі

Ті набридливі грудочки на светрах і пальтах, які більшість українців за звичкою називає "катишками", насправді мають милозвучну українську назву

Українська мова, як одна з найкрасивіших і найколоритніших мов світу, має безліч унікальних слів, які відображають її багатство та глибину. Проте, через тривалий вплив російської мови, в українському побутовому мовленні часто трапляються кальки та русизми — слова та вислови, які були запозичені або адаптовані з російської.

Одним із таких прикладів є широковживане слово "катишки" – звичний русизм, якому є чудові українські відповідники. "Телеграф" розшукав кілька з них.

Правильні українські слова замість "катишків"

У нашій мові для позначення грудочок тканинних волокон, що з'являються на одязі, використовують такі слова:

ковтунці (основний варіант),

ковтунчики,

ковтики,

балабушки.

Звідки походять ці слова?

За "Словником української мови в 11 томах", слово "ковтун" означає жмут збитого волосся, вовни чи шерсті. Від нього утворилася зменшувальна форма "ковтунець", яка ідеально описує ті самі небажані грудочки на одязі, які багато хто звик називати русизмом "катишки".

Збагачення свого мовлення питомо українськими словами – це не лише данина моді, а й важливий крок до збереження і розвитку української мови. Почніть з маленьких кроків – замініть "катишки" на "ковтунці", і ви побачите, наскільки природніше і правильніше звучатиме ваша українська.

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