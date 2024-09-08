"Повинні рости у ненависті": український політик закликав заборонити дітям виїзд із країни (відео)

Українці мають полюбити ТЦК та надати ще більше прав ЗСУ

Виїзд за кордон українських дітей треба заборонити. Вони не повинні чути польську чи німецьку мови, вони мають виховуватись під звуки сирен та вибухів, у ненависті до Росії.

Саме таку думку висловив засновник політичної партії "Братство" Дмитро Корчинський в етері "Великий Львів". За його словами, українські діти мають бачити поховання військових та загинувших від вибухів цивільних, аби розуміти відповідальність, яка на них скоро ляже.

"Ми зараз воюємо за виживання. Ми маємо зробити все для цього і обмежити себе. А це означає відмовитися від ряду прав і зручностей. Це означає полюбити ТЦК, надати ще більше прав ЗСУ, заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаних за кордон, а й дітей", — каже Корчинський.

За його словами, діти, які перебувають за кордоном, дійсно, у більшій безпеці, ніж в Україні. Проте вони не дотичні до війни, вони не бачать жахіть дій росіян і не можуть бути справді справжніми патріотами. Діти, які ростуть зараз за кордоном, вони вже не повернуться до України, тобто держава втрачає цвіт нації, майбутніх захисників та політичних діячів.

Така імміграція впливає і на демографічну ситуацію, яка ще до війни була критичною. Аргументуючи свої слова, Корчинський каже, що в Китаї, до прикладу, заборонили іноземцям всиновлювати дітей і вивозити їх за межі країни. Навіть, попри мільярдне населення, КНР намагається не посилювати демократичну кризу і це правило, хоч і з обуреннями, але прийняли у світі.

"Для збереження нації і нам треба заборонити вивіз дітей за кордон. Я розумію, що комусь спокійніше тримати їх якомога далі від війни, але вони ж не повернуться. Вони виховуються не українцями, не в нашій країні, і яке у них буде ставлення до неї після цього. Ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати "Ні. Ми всі тримаємось тут". І якщо хтось не розуміє, що треба любити Україну, ми змусимо його це робити", — сказав Корчинський.

У мережі такі слова та твердження лідера партії викликали шквал невдоволень, адже більшість людей проти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перший урок в укритті запорізької гімназії обернувся гучним скандалом.