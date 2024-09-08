"Должны расти в ненависти": украинский политик призвал запретить детям выезд из страны (видео)

Украинцы должны полюбить ТЦК и предоставить еще больше прав ВСУ

Выезд за границу украинских детей нужно запретить. Они не должны слышать польский или немецкий язык, они должны воспитываться под звуки сирен и взрывов в ненависти к России.

Именно такое мнение высказал основатель политической партии "Братство" Дмитрий Корчинский в эфире "Великий Львов". По его словам, украинские дети должны видеть похорон военных и погибших от взрывов гражданских, чтобы понимать ответственность, которая на них скоро ляжет.

"Мы сейчас воюем за выживание. Мы должны сделать все для этого и ограничить себя. А это значит отказаться от ряда прав и удобств. Это значит полюбить ТЦК, предоставить еще больше прав ВСУ, запретить выезд не только военнообязанных за границу, но и детей», — говорит Корчинский.

По его словам, находящиеся за рубежом дети действительно в большей безопасности, чем в Украине. Однако они не причастны к войне, они не видят ужасов действий россиян и не могут быть действительно настоящими патриотами. Дети, растущие сейчас за границей, уже не вернутся в Украину, то есть государство теряет цвет нации, будущих защитников и политических деятелей.

Такая иммиграция влияет и на демографическую ситуацию, которая еще до войны была критической. Аргументируя свои слова, Корчинский говорит, что в Китае, например, запретили иностранцам усыновлять детей и вывозить их за пределы страны. Даже, несмотря на миллиардное население, КНР пытается не усугублять демократический кризис и это правило, хоть и с негодованием, но не приняли в мире.

"Для сохранения нации и нам нужно запретить вывоз детей за границу. Я понимаю, что кому-то спокойнее держать их как можно дальше от войны, но они же не вернутся. Они воспитываются не украинцами, не в нашей стране, и какое у них будет отношение к ней после этого. Мы должны наступить на горло собственным удобствам и сказать "Нет. Мы все держимся здесь". И если кто-то не понимает, что нужно любить Украину, мы заставим его это делать", — сказал Корчинский.

В сети такие слова и утверждения лидера партии вызвали шквал недовольств, ведь большинство людей против.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что первый урок в укрытии запорожской гимназии обернулся громким скандалом.