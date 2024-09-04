Навколо пил, грибок і пліснява: перший урок в укритті запорізької гімназії обернувся гучним скандалом (відео)

Діти не повинні навчатися в подібних умовах

Новий навчальний рік у запорізькій гімназії №97 стартував із гучного скандалу. Батьки були шоковані станом бомбосховища, в якому проводився перший урок і в якому діти повинні займатися під час тривог.

Стіни підвального приміщення покриває грибок і пліснява, а ремонт тут взагалі відсутній. Кадрами з укриття поділилися у соцмережі, і це викликало широкий суспільний резонанс.

Батьки привели своїх дітей до запорізької гімназії №97 і спустилися з ними в укриття, де проводився перший урок. У підвалі навчального закладу городяни натрапили на пил, грибок та плісняву.

Крім цього в приміщенні відсутня вентиляція і тут неможливо нормально дихати. В укритті не зроблено елементарний ремонт і воно не пристосоване до тривалого перебування в ньому дітей.

Кадри з бомбосховища потрапили до соцмережі та викликали хвилю хейту на адресу керівництва міста та адміністрації школи.

Запорожці почали масово писати про те, що це "бомжатня" та "в сараї умови кращі".

Також у соцмережі закликали батьків не відпускати дітей у подібні навчальні заклади та краще "залишати їх вдома":

Після цього журналісти порталу "ЗаБор" звернулися за роз’ясненнями до Департаменту освіти запорізької міської ради. Чиновники заявили, що гімназія №97 справді була не готова для прийому дітей і вона не внесена до переліку закладів, рекомендованих до офлайн-навчання.

У повідомленні також сказано, що рішення про святкування початку навчального року в укритті було ухвалено безпосередньо директором, якого наразі звільнено.

"Укриття цього освітнього закладу не готове для використання та безпечного перебування у ньому школярів, тому Гімназія №97 не внесена до переліку закладів рекомендованих до офлайн-навчання. Навчання в ній повинно здійснюватися лише в онлайн-форматі. Рішення про святкування початку навчального року в укритті було ухвалено безпосередньо директором, якого наразі звільнено. Перебування дітей у шкільному укритті, яке не приведене до належного стану, є порушенням.

Наразі по укриттю в Гімназії №97: розроблено проєктно-кошторисну документацію. Найближчим часом розпочнуться ремонтні роботи. Тільки після його завершення та отримання всіх дозвільних документів школа зможе працювати у змішаному форматі навчання", — йдеться у повідомленні.

Гімназія 97 розташована у Південному мікрорайоні

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом відвідав урок в одній із шкіл Запоріжжя та привітав учнів із початком навчального року. Компанію їм склав голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.