Сиділа під час гімну та тикала середній палець: чиновниця Львівської ОВА вскочила у скандал (відео)

Інцидент стався під час святкування Дня прапора

Під час урочистостей на честь Дня прапора у Львові стався неприємний інцидент. Жінка, яка відмовилася встати з лавки під час виконання гімну України, на зауваження волонтерки відповіла непристойним жестом.

Відео з місця події опублікували на каналі "Львів 24/7 | НОВИНИ". Інцидент стався 23 серпня, у День прапора.

"Під час святкування Дня прапора учасники святкування виконували гімн, але одна жінка, яка сиділа на лавці, відмовилася встати. На зауваження волонтерки вона показала непристойний жест", — йдеться в повідомленні.

Згодом, як пише паблік, було встановлено, що жінка працює у Львівській ОВА. Пізніше в адміністрації повідомили, що чиновницю вже нібито звільнили.

Як повідомляє видання "ZAXID.NET" відео оприлюднила волонтерка Леся Менкуш-Мальків. Вона розповіла, що інцидент стався 23 серпня, у сквері біля Львівської ОВА.

"Ми були на акції, яку організували родини полонених та зниклих безвісти, а потім пішли до ЛОВА, там була зустріч із керівництвом. Я присіла на лавку, бо несла прапор та втомилась. Ця дівчина сиділи біля нас, вона була ледь не в епіцентрі всього. Вона постійно сиділа у телефоні та не виявляла зацікавлення. Це її справа, я не звертала увагу. Оголосили, що буде гімн. Усі встали та почали співати. Вона сиділа. Ми руками показували, щоб вона встала, бо ж гімн. Вона почала нам сміятись в обличчя. Мене це обурило і я почала знімати відео, тоді вона показала мені середній палець", – розповіла волонтерка.

Жінку обурила така поведінка та неповага до державних символів, тому вона підійшла до поліції, щоб вони з’ясували особу громадянки на лавці. Як виявилось, це працівниця Львівської ОВА Лідія Токарєва (Данько). Згідно з декларацією на сайті НАЗК, вона працює провідною спеціалісткою відділу аналітичної роботи управління інформаційної політики.

Керівник департаменту внутрішньої політики ЛОДА Юрій Горун повідомив ZAXID.NET, що зображена на відео жінка справді працювала у ЛОДА, проте після скандалу у соцмережах її звільнили.

"Такі дії неприпустимі не те, що для чиновників, а для українців загалом. Я у суботу швидко зреагував. Працівниця написала заяву на звільнення і я підписав відповідний наказ. З 24 серпня вона уже не працює в обласній адміністрації", – повідомив Юрій Горун.

Варто зауважити, що державні символи є підтвердженням факту існування держави, її суверенітету та спрямовані на зміцнення її авторитету, зокрема під час проведення урочистих заходів та офіційних церемоній. Подібну поведінку чиновниці можна трактувати як наругу над державними символами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Львові через прохання говорити українською розгорівся неабиякий скандал. Киянку обізвали "недолугою любителькою Фаріон".