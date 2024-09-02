Наживалися на біженцях з України? Чеська філія ДП "Документ" вскочила у скандал

Бухгалтер філії повідомив у поліцію про можливі порушення

У Празі розгорівся неабиякий скандал навколо українського Паспортного сервісу ДП "Документ", який підпорядковується державній міграційній службі України. Нині діяльність підприємства перевіряють чеські поліція та прокуратура.

Про це повідомляє чеське видання "Seznam Zprávy". Зазначають, що в Паспортному сервісі змінилося керівництво, а поліція розслідує можливе кримінальне правопорушення з боку філії ДП "Документ" в Празі.

"Анастасія Кузьмицька більше не керує українським паспортним центром у Празі… Голова чеського дочірнього підприємства українського держпідприємства "Документ" залишила свою посаду. І це невдовзі після того, як видання звернуло увагу на можливі фінансові махінації у філії, якими нині займається чеська поліція під наглядом Окружної прокуратури Праги 1", — пише "Seznam Zprávy".

Річ у тому, що бухгалтер філії ДП "Документ", українець з чеським громадянством Володимир Селиський повідомив у поліцію про можливе порушення.

"Маленька німецька фірма Ewig Lux Plus отримала від Паспортного сервісу 7 млн крон за нібито будівельні роботи з облаштування приміщень на вулиці Michelská. Хоча подібних послуг вона не надавала. Володимир Селиський помітив можливе порушення і звернувся до правоохоронних органів", — пише видання.

Крім цього, був помічений ще один цікавий момент. Коли українці оплачували послуги у празькому Паспортному сервісі, то частина грошей чомусь йшла на банківський рахунок колишньої директорки Анастасії Кузьмицької. Це, зокрема, відображено у квитанціях.

Квитанції у чеському ДП "Документ"

Новою керівницею чеської філії ДП "Документ" стала Оксана Сєростан. Ані в ДП "Документ", ані в Державній міграційній службі ніяк не пояснюють кадрові зміни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що німецька філія Паспортного сервісу тісно співпрацює з берлінською юридичною фірмою "Schmieder & Eckstein". Обидва співзасновники компанії тривалий час працювали в Росії.