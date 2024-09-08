Еколог чітко пояснив, наскільки небезпечною для Києва є забруднена вода з Росії

До війни увага цьому не приділялась, каже Борейко

У річці Десна, яка починає свій шлях у Смоленській області РФ, було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з-за російського кордону. Український еколог Володимир Борейко пояснив, наскільки небезпечною для Києва є забруднена вода з Росії.

Про це експерт розповів в інтервʼю "Телеграфу" — "Забруднення річок Сейм та Десна: звідки воно взялося та чи загрожує це Києву". За його словами, Десна, на відміну від Сейму, швидка річка з перепадами, маленькими водоспадами і великою кількістю загинів, що сприяє процесу аерації — насиченню води киснем.

"Міністерство екології може заявляти, що вони щось очищають, але цей процес природний і відбувається завдяки самій річці. Вода в Десні зараз швидко очищується завдяки низькій температурі та активній аерації", — підкреслив Борейко.

Борейко каже, що керівник Чернігівського водоканалу нещодавно заявив, що риба вже не гине, а раки знову з’явилися. Еколог наголосив, що це означає, що забруднення значною мірою нейтралізовано.

"Коли вода дійде до Києва, забруднення буде знижено на 80%, тому серйозних проблем не буде. Крім того, в Києві можна провести акцію, відкривши шлюзи водосховища й швидко змити забруднену воду. Це цілком реальний варіант. А ще мені не зрозуміло, чому екологічна інспекція не звернула увагу на аналогічні випадки, як, наприклад, у жовтні 2019 року, коли також були викиди з Тьоткіно і риба масово загинула. Але тоді не було такої уваги до Києва", — наголосив Борейко.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як забруднення річок Сейм та Десна вплинуло на якість води у столиці. Фахівці регулярно відбирають проби та контролюють ситуацію.