Сильний сморід та загиблі під завалами: в Авдіївці почалась епідемія холери

Місцеві жителі, які чекали російських окупантів, почали змінювати свою думку

Після окупації Авдіївки, яку "звільнив руській мір" почалась епідемія холери. Зараз місто закрили на в'їзд та виїзд. Причиною цього могло стати те, що там під завалами знаходиться померлі люди, а окупаційна влада не вживає ніяких методів.

Війська РФ в захисному спорядженні завозять в місто продукти, проте, щоб виправити ситуацію, окупанти нічого роблять. Про це розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"В лютому було окупованому нашу громаду. Місто залишилось в руїнах. Жодної вцілілої будівлі не було. І руйнування по самому місту, вони були наближені до 100%. Всі будівлі, інфраструктура також, всі комунікації були зруйновані", — повідомив Віталій Барабаш.

За даними очільника, на момент відходу Сил оборони від Авдіївки, у місті лишалось близько 700 людей. Зараз, за приблизними даними, в Авдіївці лишається 400-450 людей.

Чиновник додав, що перші декілька місяців після окупації в місті намагались розбирати завали та відновлювати комунальну інфраструктуру. Натомість пізніше всі роботи були згорнуті.

"З декількох джерел, в нас є інформація, що в місті епідемія холери. Тобто місто закрите. Людей не випускають. Представники окупаційної влади завозять продукти в костюмах та протигазах. Викидають ту гуманітарну допомогу, умовно кажучи, і звідти швидко виїжджають", — розповів Віталій Барабаш.

Очільник Авдіївської МВА зазначив, що в місті багато диких собак, завалів, а також сильний сморід.

"Люди передають на словах, який сморід стоїть, на жаль, від людей, які загинули. Від померлих людей. І ніхто нічого не розбирає. Мабуть, саме по цьому стала епідемія холери. Місто зараз закрите, і там, можна сказати, епідеміологічна катастрофа", — повідомив Віталій Барабаш.

Він каже, що місцеві жителі, які чекали російських окупантів, почали змінювати свою думку, зокрема і через примусову мобілізацію до російської армії.

"Люди, які чекали приходу окупаційних військ, окупаційної влади, вже дуже багато розчарованих з цих людей. Бо перше, протягом перших двох тижнів, більше 100 людей, це чоловіки, з міста просто зникли. Це люди соціально незабезпечені. Після цього під Очеретиним декількох з них брали в полон", — розповів Віталій Барабаш.

Очільник міської адміністрації додав, людей пускали на штурми "як гарматне м'ясо", без забезпечення та підготовки, оскільки вони знали місцевість і мали просто дійти до українських позицій.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядало місто до приходу російської орди. А також, як нині виглядає окупована Авдіївка.