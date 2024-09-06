В Україні ніколи не було "холостяків": як правильно назвати неодруженого чоловіка

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Реаліті-шоу "Холостяк" набуло великої популярності в Україні за останні роки. Проте сама назва шоу викликає деякі суперечності.

Чи знаєте ви, що це слово не є літературною нормою української мови? Розберімося, як правильно називати неодружених чоловіків та яке культурне підґрунтя мають ці назви в українській традиції.

"Холостяк" — поза нормами української мови

Попри широке вживання, слово "холостяк" відсутнє у словниках української мови. Це означає, що його використання є некоректним з погляду літературної норми. Така ситуація часто виникає через вплив інших мов на повсякденне мовлення українців. Простими словами, "холостяк" – це калька з російської.

Правильні варіанти

Замість "холостяка" в українській мові існує кілька правильних варіантів:

Неодружений — який не перебуває в шлюбі, найбільш нейтральний та універсальний термін. Приклад: "Він досі неодружений і зосереджений на кар'єрі". Парубок — нежонатий чоловік. Це традиційна українська назва для молодого неодруженого чоловіка. Приклад: "На вечорницях зібралося багато дівчат і парубків". Старий парубок — вживається щодо неодруженого чоловіка старшого віку. Приклад: "Дядько Петро так і залишився старим парубком".

Маємо ще цікаве слово. Як от, власне, явище ведення неодруженого життя – парубкування. До речі, парубка можна називати ще й молодиком. Молодик — молода неодружена людина.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати "собутыльника" українською. Це не просто товариш по чарці.